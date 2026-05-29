Liga Endesa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Surne Bilbao se clasifica para los play-off ganando en Tenerife (82-87)

LA LAGUNA (TENERIFE), 29/05/2026.- El jugador del Bilbao Basket Justin Jaworski (d) lanza a canasta ante el alero del La Laguna Tenerife Héctor Alderete (i), durante el partido de Liga Endesa que La Laguna Tenerife y Bilbao Basket disputan este viernes en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife). EFE/Ramón de la Rocha
18:00 - 20:00
Justin Jaworski durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao play-offetarako sailkatu da Tenerifen irabazita (82-87)
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket estará en los play-off de la Liga Endesa. El equipo bilbaíno ha logrado atar la séptima posición de la fase regular al conseguir la victoria frente a la Laguna Tenerife por 82-87 y ganar el Korner Baskonia al Unicaja. Será la octava vez en su historia que entre en la eliminatoria, la primera después de seis años.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

LÉRIDA, 10/05/2026.- El alero de Hiopos Lleida, Oriol Paulí, entra a canasta ante el pívot del Surne Bilbao, Tryggvi Hlinason, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa que disputan hoy en el pabellón Barris Nord de Lleida. EFE/Álex López
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La falta de acierto condena al Surne Bilbao en su visita a Lleida (90-81)

El Hiopos Lleida se acercó al objetivo de sellar la permanencia en la Liga Endesa después de doblegar este domingo en el Barris Nord al Surne Bilbao Basket (90-81) en un duelo que no se decidió hasta el último cuarto. Un parcial de 10-1 de los catalanes en tres minutos del último cuarto fue clave para que consiguieran el triunfo ante los hombres de negro. El escolta James Batemon, con 20 puntos, fue el máximo anotador del encuentro.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X