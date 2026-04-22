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Justin Jaworski: “Nos habría gustado conseguir la victoria, pero queda la segunda mitad”

Justin Jaworski Surne Bilbao
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Justin Jaworski: “Garaipena lortzea gustatuko zitzaigun, baina beste erdia falta da”
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KIROLAK EITB

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El Surne Bilbao ha perdido por seis puntos, 79-73, en Salónica, ante el PAOK, en el partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup; de esta forma, el equipo vasco deberá remontar en Miribilla, el próximo miércoles. 

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El Parque Etxebarria será el escenario del 12 al 15 de junio de la competición, una cita que asciende a categoría FIBA Quest, tercera a nivel mundial. Eso significa que habrá equipos internacionales y que proporcionará billete para el World Tour. También se amplía la competición femenina a todas las edades y se incorpora el torneo 3x3 en silla de ruedas. 
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