¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Kosner Baskonia presenta a su último refuerzo, Zach Perrin
Euskaraz irakurri: Bideoa: Zach Perrinen aurkezpena, Kosner Baskoniaren azken fitxaketa
El nuevo jugador de Kosner Baskonia, Zach Perrin, ha indicado que su reto “es ser uno de los mejores en la Euroliga tan pronto como sea posible, trabajar, ser humilde y competir”.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Félix Fernández: “La confianza en Perasovic está intacta"
EN DIRECTO
Hace min.
Kosner Baskonia ficha al pívot francés Zacharie Perrin del iLerna Lleida hasta 2030
EN DIRECTO
Hace min.
Matteo Spagnolo: “Soy positivo y quiero ser positivo”
EN DIRECTO
Hace min.
El Baskonia cae en Múnich ante el acierto exterior del Bayern (100-81)
EN DIRECTO
Hace min.
Alfredo Salazar se jubila como secretario técnico del Baskonia y seguirá como asesor de Presidencia
EN DIRECTO
Hace min.
Kosner Baskonia cae ante el Hapoel israelí en un desangelado Buesa Arena (82-85)
EN DIRECTO
Hace min.
Kosner Baskonia no puede con el líder; el Real Madrid sigue invicto (84-98)
EN DIRECTO
Hace min.
El pívot Kenneth Faried se une a la lista de lesionados del Kosner Baskonia
EN DIRECTO
Hace min.
No se venderán entradas para el Baskonia vs. Hapoel Tel-Aviv
Cargar más