Kosner Baskonia ha confirmado el fichaje del francés Zacharie Perrin, de 22 años, procedente del iLerna Lleida, hasta el año 2030.

Aunque resta conocer el acuerdo definitivo con el club catalán y con el jugador, el director deportivo de Kosner Baskonia, Félix Fernández, ha adelantado que el francés se sumará a la disciplina de Velimir Perasovic próximamente, después de que se resuelvan “algunos detalles”.

El portavoz azulgrana ha indicado que Zach Perrin tenía una posibilidad de salir en enero a cambio de una cantidad determinada, pero se ha adelantado el fichaje, y ha desmentido los rumores de que el club alavés vaya a abonar 500 000 euros por este traspaso. “Esa cifra está muy lejos de la realidad”, ha asegurado Félix Fernández.

Formado en las categorías inferiores del Antibes, Perrin dio el salto al baloncesto universitario estadounidense en la temporada 2022-23, donde disputó una temporada con la Universidad de Illinois. En la campaña 2023-24 regresó a Francia donde militó con Antibes y SLUC Nancy.