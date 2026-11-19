Kosner Baskonia ha perdido ante el FC Bayern de Múnich por 100-81 en el encuentro de Euroliga disputado en la ciudad alemana. El conjunto vitoriano no ha podido frenar el acierto de su rival, que ha encontrado en los triples una de sus principales armas, con 15 aciertos durante el encuentro. Los errores en los lanzamientos también han dificultado las opciones de los azulgranas.

El partido ha comenzado con igualdad en el marcador y problemas defensivos por parte de ambos equipos. El Baskonia encontrado espacios para acercarse al aro, pero a la hora de defender Thiemann y Voigtmann han sabido aprovechar las dificultades de los de Perasovic. Chris Duarte y Kobi Simmons han respondido con varias acciones importantes que han evitado una mayor ventaja local. El primer cuarto ha terminado con 29-24. En el segundo, el Bayern ha conseguido alejarse hasta los 16 puntos (49-36). A pesar de los intentos baskonistas de acortar la distancia, el marcador llegaba al descanso con un 55-41.

En el segundo tiempo, el Baskonia ha mejorado su defensa, consiguiendo un parcial de 0-6 que le ha permitido acercarse en el marcador. Sin embargo, los triples de Voigtmann han frenado en seco la reacción vitoriana. El Baskonia no ha dejado de pelear, pero los errores en ataque han impedido que la diferencia bajara más, finalizando el tercer cuarto con un 76-65.

Durante el último cuarto, Baskonia no ha encontrado el camino a canasta, mientras que Washington brillaba en el conjunto alemán y el marcador marcaba el 100-81 final. El partido ha terminado, además, con un enfrentamiento entre Beauchamp y Kurucs, que ha acabado con la expulsión del ala-pívot baskonista.