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Matteo Spagnolo: “Soy positivo y quiero ser positivo”
Euskaraz irakurri: Matteo Spagnolo: "Positiboa naiz, eta positiboa izan nahi dut"
Kosner Baskonia está obligado a resetear. Debe aparcar la Euroliga para centrarse ahora en la Liga Endesa, en ese derbi que jugará este domingo frente al Surne Bilbao, en Miribilla.
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