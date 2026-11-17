Kosner Baskonia cae ante el Hapoel israelí en un desangelado Buesa Arena (82-85)
Kosner Baskonia ha vuelto a perder en Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv israelí en un anómalo choque disputado en un Buesa Arena prácticamente vacío (82-85). Solo los abonados baskonistas podían asistir al encuentro previa identificación en la entrada y no se ha vendido ninguna entrada. Además, Indar Baskonia había llamado a boicotear la asistencia al partido, y lógicamente no ha asistido al choque como colectivo.
Personal de seguridad del pabellón ha retirado varias banderas palestinas durante el encuentro y ha intentado quitar otras, pero aficionados locales lo han impedido. En lo estrictamente deportivo, el equipo israelí ha sacado tajada de otro bajón de los vitorianos en el último cuarto, acusando sus sensibles bajas por lesión.
La igualdad ha imperado de inicio, con coralidad en el equipo visitante y con predilección del poste bajo entre los vitorianos gracias a Kenan Kamenjas. Le ha respondido ahí Tai Odiase un par de veces, pero el Baskonia ha abierto hueco con aciertos de D.J. Stewart y A.J. Lawson, y especialmente en cuanto Chris Duarte ha emergido desde el perímetro.
De hecho, Duarte con un triple ha puesto el 28-20 a 1:22 de acabar el primer acto, a lo que ha contestado después Tomas Satoransky del mismo modo. Pero el toma y daca ha desaparecido al comienzo del segundo periodo, ya que el cuadro local ha lucido más puntería y ha alcanzado el +10 tras hilvanar un triple de Kobi Simmons con otro del inspirado Duarte, quien luego ha repetido para el 44-33.
Pero poco a poco, y con triple incluido de Antonio Blakeney en un momento candente del encuentro, los pupilos de Dimitris Itoudis han recortado su desventaja hasta marcharse al descanso con un escenario apretado (48-44).
Tras pasar por los vestuarios, el marcador ha hecho la goma (54-44, 58-57) porque el Baskonia ha tenido tres pérdidas de balón consecutivas y eso ha impedido que se escapase. Pero como el equipo israelí no andaba fino, Rolands Smits ha aprovechado un 'impasse' y con ocho puntos anotados en menos de tres minutos ha estirado de nuevo a los suyos hasta concluir el tercer periodo en 71-64.
En ese vaivén, dos tiros libres de Odiase y un par de jugadas positivas de Zach LeDay y de Blakeney han apretado todo nuevamente. Odiase ha colocado al Hapoel por delante. El entrenador baskonista, Velimir Perasovic, dispuso a Clément Frisch en la pista después de dosificarlo demasiado y en su lugar quitó a un Kobi Simmons pasado de revoluciones, quien para colmo ha cometido su quinta falta personal a 2:09 de terminar el partido.
Ha castigado Bryant las imprecisiones locales colando una 'bombita' para el 81-85 y como respuesta Duarte ha sacado poca tajada: una falta en su internada hacia el aro y encima erró el segundo tiro libre. En el posterior ataque israelí, Bryant ha cometido falta en ataque sobre Kamenjas y debido a eso los vitorianos ha gozado de la última posesión para buscar triple y prórroga.
Aunque lo ha intentado primero Duarte desde una posición lateral y la caza del rebote ha dado opción a otro lanzamiento desesperado, Baugh no lo ha atinado y ya Satoransky ha cerrado el rebote definitivo para dar el triunfo a un Hapoel. El conjunto alavés luce un balance de 1-11 ocupando el puesto de colista de la Euroliga.