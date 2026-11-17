Tras pasar por los vestuarios, el marcador ha hecho la goma (54-44, 58-57) porque el Baskonia ha tenido tres pérdidas de balón consecutivas y eso ha impedido que se escapase. Pero como el equipo israelí no andaba fino, Rolands Smits ha aprovechado un 'impasse' y con ocho puntos anotados en menos de tres minutos ha estirado de nuevo a los suyos hasta concluir el tercer periodo en 71-64.

En ese vaivén, dos tiros libres de Odiase y un par de jugadas positivas de Zach LeDay y de Blakeney han apretado todo nuevamente. Odiase ha colocado al Hapoel por delante. El entrenador baskonista, Velimir Perasovic, dispuso a Clément Frisch en la pista después de dosificarlo demasiado y en su lugar quitó a un Kobi Simmons pasado de revoluciones, quien para colmo ha cometido su quinta falta personal a 2:09 de terminar el partido.

Ha castigado Bryant las imprecisiones locales colando una 'bombita' para el 81-85 y como respuesta Duarte ha sacado poca tajada: una falta en su internada hacia el aro y encima erró el segundo tiro libre. En el posterior ataque israelí, Bryant ha cometido falta en ataque sobre Kamenjas y debido a eso los vitorianos ha gozado de la última posesión para buscar triple y prórroga.

Aunque lo ha intentado primero Duarte desde una posición lateral y la caza del rebote ha dado opción a otro lanzamiento desesperado, Baugh no lo ha atinado y ya Satoransky ha cerrado el rebote definitivo para dar el triunfo a un Hapoel. El conjunto alavés luce un balance de 1-11 ocupando el puesto de colista de la Euroliga.