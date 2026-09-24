Demasiado Olympiacos para el Kosner Baskonia en su estreno en la Euroliga (89-106)
El Kosner Baskonia ha perdido en casa este jueves por 89-106 ante el Olympiacos BC en la primera jornada de la fase regular de la Euroliga, tras un partido deshilachado especialmente durante el tercer periodo y con el ala-pívot búlgaro Aleksander Vezenkov como jugador más destacado en el ataque del equipo griego, vigente campeón de esta competición.
En el Fernando Buesa Arena, Baskonia ha empezado acertado desde el perímetro gracias sobre todo a Tadas Sedekerskis y, en menor medida, a Rodions Kurucs. Pero a partir del 14-6 se ha desperezado el Olympiacos, sin necesidad de que su estrella Sasha Vezenkov saliese a tirar desde lejos.
Él y Donta Hall han conseguido puntos en el poste bajo, combinados con oportunas canastas de Tyler Dorsey para equilibrar el marcador mientras en el Baskonia destacaba en ataque A.J. Lawson. Además, al combate de artilleros quiso unirse Tyrique Jones, en plena dinámica ascendente del equipo griego para cerrar el periodo inaugural con un 29-36 a su favor.
El segundo cuarto ha comenzado con menor ritmo y especialmente con menos puntería, lo que ha aprovechado el Olympiacos para asentar su ventaja porque en el conjunto vitoriano poco había reseñable, aparte de Lawson. Para colmo, los visitantes tenían a Jean Montero y a Evan Fournier como armas extra desde más allá del arco, ayudando a irse arriba al descanso por 46-56.
El entrenador del Baskonia, Paolo Galbiati, necesitaba insuflar otro ánimo a sus pupilos de cara a un tercer cuarto donde Kobi Simmons ha tirado del carro debido a la ausencia momentánea de Sedekerskis por un percance físico. Tampoco tenía protagonismo Markus Howard en Baskonia y el equipo entrenado por Georgios Bartzokas ha apretado entonces el acelerador.
Dorsey y Vezenkov han guiado ese arreón, con Codi Miller-McIntyre dando un par de asistencias de postín, y el marcador ha pasado rápidamente de un 53-62 a un 55-72 bastante duro para el Baskonia. De hecho, más canastas del entonado Dorsey y de su escudero Jones han aumentado esa renta (57-79).
Al rescate del cuadro alavés ha intentado salir Howard, que ha apostado por su especialidad en triples esquinados. No obstante, el 60-81 que había al minuto 30 de partido era una jugosa distancia favorable a los de El Pireo, que la han gestionafo sin excesivos problemas y con una pizca de suerte respecto al ritmo, a raíz de una falta técnica pitada a Galbiati.
Para el cuarto y definitivo periodo, dos triples casi seguidos de Howard han fabricado un espejismo de remontada que el Olympiacos se ha encargado de romper entre Dorsey y Vezenkov. Ellos, constantes faros del ataque de los helenos, se han bastadon para neutralizar el conato de reacción en un Baskonia que tenía a Lawson y a Sedekerskis como máximos anotadores.