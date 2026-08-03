El Barça ha anunciado este lunes que Xevi Pujol será el director deportivo de la sección durante las tres próximas temporadas en sustitución de Juan Carlos Navarro, que pasa a ser embajador del club y mentor de los jugadores jóvenes de las categorías inferiores.

Pujol, hasta ahora director deportivo del Kosner Baskonia, de 36 años, se convierte así en el máximo responsable deportivo del equipo azulgrana y será el encargado de definir la filosofía deportiva de la sección.

Tras cinco temporadas como secretario técnico del Bàsquet Manresa, donde fue elegido mejor director deportivo la temporada 2024-25 por la revista Gigantes, Pujol recaló el curso pasado en el Baskonia, con el que acabó ganando la Copa del Rey.

El Barça buscaba un relevo para Navarro y se fijó en él, pero el Baskonia no se avino a negociar la rescisión de su contrato y Pujol se ha desvinculado de forma unilateral. Una decisión que provocará que el club vitoriano probablemente presente una denuncia por la vía judicial.