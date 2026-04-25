El Kutxabank Araski seguirá en la máxima categoría del baloncesto la próxima temporada tras derrotar este sábado al Estepona por 74-77 en la última jornada de la Liga Femenina Endesa, un partido vital para el equipo vitoriano, que lo ha dado todo para mantenerse en la élite.

El equipo vitoriano ha tenido un buen inicio con dos triples y, a pesar de haber arrancado por delante, un parcial adverso de 10-0 ha dado la vuelta al marcador (14-12). A partir de ahí, el juego se ha igualado y ninguno de los dos ha logrado hacerse con el mando.

El segundo cuarto ha seguido en la misma línea, con canastas intercambiadas y un parcial de 0-4 y un triple que le ha seguido ha sido el mejor momento del equipo vasco, de manera que los de Made Urieta se han ido por delante en el descanso por un solo punto (38-39).

El Araski ha comenzado bien el tercer cuarto, pero otro parcial de 8-0 en contra ha hecho que el Estepona se adelantara y abriera un pequeño hueco.

El Araski ha comenzado el último cuarto con un parcial de 0-9 a favor, poniéndose por delante en el marcador, pero el rival le ha seguido de cerca y los últimos minutos han sido muy intensos, aguantando bien y asegurando la permanencia en la máxima categoría con un marcador de 74-77.