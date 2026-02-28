Jornada 23
Tarde negra para los equipos vascos en la Liga Femenina Endesa

IDK Euskotren, Lointek Gernika y Kutxabank Araski han perdido en la jornada 23.

Lointek Gernika
Imagen del partido del Lointek Gernika. Foto: Lointek Gernika
Euskaraz irakurri: Arratsalde beltza euskal taldeentzat, Emakumezkoen Endesa Ligan
EITB

Última actualización

La jornada 23 de la Liga Femenina Endesa no ha dejado buenas noticias en cuanto a los partidos de los equipos vascos, ya que los tres han perdido.

El IDK Euskotren ha sido el primero en jugar, ante el líder Zaragoza, en un partido en el que el equipo gipuzkoano ha comenzado bien, dando la cara, e incluso ha logrado irse al descanso por delante (36-32), pero el tercer cuarto ha sido decisivo, los visitantes han estado más acertados y el partido se le ha escapado al IDK (73-83).

El Lointek Gernika Bizkaia, por su parte, no ha tenido la menor esperanza de lograr la victoria ante un Girona que ha dominado por todos los lados sin dar ninguna opción al equipo vasco, sufriendo una abultada derrota (102-70).

Por último, el Kutxabank Araski también ha cuajado un mal partido ante el Leganés, que en el segundo y cuarto cuarto no han llegado ni a anotar 10 puntos, sumando un total de 40 puntos (40-87). 

Araski AES Baloncesto Ibaeta Basket Mujeres deportistas Gernika Saski Liga Femenina Endesa

