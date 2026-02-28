Tarde negra para los equipos vascos en la Liga Femenina Endesa
IDK Euskotren, Lointek Gernika y Kutxabank Araski han perdido en la jornada 23.
La jornada 23 de la Liga Femenina Endesa no ha dejado buenas noticias en cuanto a los partidos de los equipos vascos, ya que los tres han perdido.
El IDK Euskotren ha sido el primero en jugar, ante el líder Zaragoza, en un partido en el que el equipo gipuzkoano ha comenzado bien, dando la cara, e incluso ha logrado irse al descanso por delante (36-32), pero el tercer cuarto ha sido decisivo, los visitantes han estado más acertados y el partido se le ha escapado al IDK (73-83).
El Lointek Gernika Bizkaia, por su parte, no ha tenido la menor esperanza de lograr la victoria ante un Girona que ha dominado por todos los lados sin dar ninguna opción al equipo vasco, sufriendo una abultada derrota (102-70).
Por último, el Kutxabank Araski también ha cuajado un mal partido ante el Leganés, que en el segundo y cuarto cuarto no han llegado ni a anotar 10 puntos, sumando un total de 40 puntos (40-87).
Te puede interesar
El Lointek Gernika se impone con autoridad al Kutxabank Araski en el derbi vasco
Las de Lucas Fernández han vencido por 93-61 al Kutxabank Araski en el derbi vasco de la vigésima segunda jornada disputado en el polideportivo de Maloste, mientras que el IDK Euskotren sumó ayer una contundente victoria ante el Cadi La Seu (42-77).
El Kutxabank Araski sentencia el derbi contra el IDK Euskotren en el primer cuarto (76-66)
Con un aplastante primer parcial de 28-8, el equipo alavés se ha asegurado de que la victoria quedase en casa.
Victoria para el Kutxabank Araski y sendas derrotas para el IDK Euskotren y el Lointek Gernika
El IDK Euskotren cayó en casa frente al Hozono Global Jairis (53-72), mientras que el Lointek Gernika Bizkaia perdió ante el Baxi Ferrol (77-86) y el Kutxabank Araski ganó ante el Spar Gran Canaria (73-77).
Otra jornada negra para el Kutxabank Araski, el IDK Euskotren y el Lointek Gernika Bizkaia
El equipo alavés han perdido ante el Ensino (55-71), el guipuzcoano ha caído frente al Estudiantes (92-67) y el vizcaino ante el Joventut (76-63).
Jornada negra para el Lointek Gernika Bizkaia, el IDK Euskotren y Kutxabank Araski
El equipo vizcaino ha perdido ante el Leganés (74-66), el guipuzcoano contra Perfumerías Avenida (74-66) y el alavés ha caído en casa del Valencia Basket (90-61).
Victoria para el Lointek Gernika y sendas derrotas para el IDK Euskotren y Kutxabank Araski
El Lointek Gernika Bizkaia ha logrado un valioso triunfo (84-69) ante el Durán Maquinaria Ensino. Por su parte, El IDK Euskotren no ha podido sumar la victoria en su visita al Palau Olímpic de Badalona (75-57); y el Kutxabank Araski ha caído ante el Spar Girona (65-78).
Triunfo para el IDK Euskotren y sendas derrotas para el Lointek Gernika y Kutxabank Araski
El IDK Euskotren se ha impuesto por 79 -74 al Ensino, sumando una victoria clave para escalar posiciones en la tabla. Por su parte, Lointek Gernika no ha podido con el Jairis, que se ha impuesto por 91-73; y Kutxabank Araski ha caído ante el Cadí La Seu por 71-66, en un partido muy igualado.
IDK Euskotren, Kutxabank Araski y Lointek Gernika pierden en una jornada exigente de la Liga Femenina Endesa
Los tres equipos vascos han cerrado un fin de semana complicado, con derrotas que ajustan aún más la lucha por los puestos de Copa.