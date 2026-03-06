La 24ª jornada de la Liga Endesa femenina ha dejado noticias agridulces en lo que respecta a los partidos de los equipos vascos, ya que Kutxabank Araski e IDK Euskotren han logrado la victoria, pero Lointek Gernika no ha podido sumar el triunfo.

El primero en jugar ha sido el Kutxabank Araski, que ha sumado una importantísima victoria ante el Joventut. Las alavesas, que han ido a remolque durante gran parte del partido, han remontado en el último cuarto y se han llevado la victoria (83-68). Un triunfo que les ha permitido encadenar ocho victorias consecutivas y alcanzar en la tabla al Joventut, Cadí La Seu y Lointek Gernika.

Por su parte, el IDK Euskotren se ha enfrentado al colista, el Gran Canaria. Las donostiarras llegaban al partido tras caer ante Zaragoza, pero hoy han sumado con facilidad su décima victoria (63-76), lo que les ha permitido alejarse de la zona baja de la clasificación y situarse en posiciones más cómodas.

Por último, el Lointek Gernika se ha enfrentado al Valencia Basket, tercer clasificado. A pesar del esfuerzo del equipo de Lucas Fernández, no ha sido suficiente ni siquiera jugando en casa para doblegar a un rival que lucha por el título de liga. El conjunto vizcaíno fue a remolque durante gran parte del partido y, aunque apretó el marcador en el último cuarto y logró recortar distancias, finalmente cayó derrotado por la mínima (67-68).