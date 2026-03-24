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Markel Fernández: “La medalla es el reflejo del trabajo realizado”

Markel Fernandez atleta
18:00 - 20:00
Markel Fernández, atleta de Basque Team
Euskaraz irakurri: Markel Fernandez: "Domina egindako lanaren erreflexua da"
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EITB

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El atleta vizcaíno Markel Fernández acaba de ganar la medalla plata junto a Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervas en el Campeonato del Mundo de Atletismo indoor celebrado en Torun, Polonia. En su regreso a casa, ha contado cómo se siente.

Markel Fernández se hace con la plata en el mixto de 4x400 metros del Mundial de Atletismo
Basque Team Atletismo

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