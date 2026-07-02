Markel Fernández: “Es un orgullo ver hasta donde he llegado; los juegos olímpicos son el gran objetivo”
El atleta especializado en carreras de velocidad tiene un amplio palmarés a sus espaldas. El vizcaíno está muy orgulloso de lo que ha conseguido, aunque sigue preparándose con la mirada puesta en los juegos olímpicos de Los Ángeles. Pero antes, acudirá al Ordizia Meeting con el objetivo de bajar el tiempo en los 400m y poder entrar en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham.
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La décima edición de la Ordizia Meeting contará con un mayor aforo en el estadio de Altamira
El próximo sábado el Mitin Internacional José Antonio Peña acogerá pruebas de 100, 110 vallas, 400, 800 y 1500 metros, longitud y peso, tanto en categoría masculina como en la femenina. El mitin, que pertenece a la categoría continental tour bronce, podrán seguirlo en directo el sábado a partir de 17:45 horas en kirolakeitb.eus, de las 19:45 horas en ETB1On y de las 21:00 horas en ETB1.
Irati Mitxelena: “Ordizia Meeting es una de mis competiciones favoritas; a ver si traemos el record de vuelta a casa”
La atleta Irati Mitxelena será uno de los atractivos del Ordizia Meeting. La donostiarra ya se ha estabilizado entre las mejores en salto de longitud. Esta será la sexta vez que compita en este mtin, aun así, afirma que cada vez que va intenta dar lo mejor de sí.
Noah Lyles para el crono en 14.67 segundos en Ostrava, récord del mundo de los 150 metros
El atleta estadounidense, vigente campeón olímpico de los 100 metros y del mundo de los 200, ha rebajado en 25 centésimas la anterior plusmarca universal en posesión del jamaicano Kishane Thompson.
Antonio Benito y Alanis Siffert se imponen en el Triatlón de Zarautz
En categoría masculina, Antonio Benito, y en femenina, Alanis Siffert, han ganado el Triatlón de Zarautz, donde ambos partían como favoritos, por lo que no ha habido sorpresas. En categoría masculina, Mikel Arrasate ha realizado un gran trabajo y ha sido segundo. En féminas, Helene Alberdi ha sido segunda.
Asier Martínez gana la prueba de 110 metros vallas en la reunión de Savona, en Italia
El atleta navarro se ha hecho con el primer puesto, con un tiempo de 13.34 segundos; el italiano Lorenzo Simonelli, actual campeón de Europa, ha sido tercero.
Allyson Felix regresa al atletismo a los 40 años, para intentar competir en Los Ángeles 2028
La atleta, que se retiró en 2022, tiene once medallas olímpicas en su palmarés.
Martín Fiz tras el récord de Sebastian Sawe: “Es el inicio de una nueva era"
"Hace 30 años no me imaginaba que yo en vida iba a ver a un hombre bajar de las dos horas en un maratón oficial", ha declarado el vitoriano Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en Gotemburgo en 1995. El alavés cree que se han unido todos los ingredientes: atletas de primera categoría, evolución en calzado, alimentación e hidratación personalizada.
Sabastian Sawe y Tigst Assefa baten récords en el maratón de Londres
Sawe ha bajado de las dos horas, superando el récord del mundo en un maratón oficial, mientras que Assefa ha batido su propio récord.
Sorteo de dorsales de la Behobia-San Sebastián: 41.533 atletas para 17.287 plazas
Cerrado el plazo de inscripciones, la organización de la carrera realizará el sorteo de dorsales el próximo 29 de abril. La Behobia-San Sebastián se celebrará el 8 de noviembre.