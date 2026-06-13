Triatlón
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Antonio Benito y Alanis Siffert se imponen en el Triatlón de Zarautz

18:00 - 20:00
Los dos ganadores. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Antonio Benito eta Alanis Siffert nagusitu dira Zarauzko Triatloian
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

En categoría masculina, Antonio Benito, y en femenina, Alanis Siffert, han ganado el Triatlón de Zarautz, donde ambos partían como favoritos, por lo que no ha habido sorpresas.

En categoría masculina, Mikel Arrasate ha realizado un gran trabajo y ha sido segundo. En féminas, Helene Alberdi ha sido segunda. 

Triatlón Atletismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X