Antonio Benito y Alanis Siffert se imponen en el Triatlón de Zarautz

En categoría masculina, Antonio Benito, y en femenina, Alanis Siffert, han ganado el Triatlón de Zarautz, donde ambos partían como favoritos, por lo que no ha habido sorpresas.

En categoría masculina, Mikel Arrasate ha realizado un gran trabajo y ha sido segundo. En féminas, Helene Alberdi ha sido segunda.