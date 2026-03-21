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Markel Fernández se hace con la plata en el mixto de 4x400 metros del Mundial de Atletismo

El corredor de Sopelana, junto a Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás, ha realizado una carrera extraordinaria y ha batido el récord de España.

Foto propiedad Sportmedia - Para la Real Federación Española de Atletismo

Markel Fernández. Foto: Federación Española de Atletismo

Euskaraz irakurri: Markel Fernandezek zilarra eskuratu du Munduko Atletismo Txapelketako 4x400 metroko mistoan
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EITB

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Markel Fernández ha dado un nuevo paso adelante en el panorama internacional durante el Mundial de pista cubierta celebrado en Torun. Junto a Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás, ha logrado la medalla de plata en el relevo mixto 4x400 metros, estableciendo además un nuevo récord de España (3:16.96). 

En el primer relevo, Fernández ha afrontado una situación complicada al salir por la calle uno, lo que le ha llevado a entregar el testigo en última posición. Aun así, las circunstancias de la carrera y el gran trabajo colectivo han permitido al equipo rehacerse. Paula Sevilla ha vuelto a meter al cuarteto en la lucha, David García ha sabido mantener el ritmo y Blanca Hervás ha cerrado la prueba con una actuación sobresaliente.

El atleta de Sopela atraviesa un momento de gran nivel. Recientemente se proclamó campeón de España en los 400 metros, y esta medalla de plata en el Mundial refuerza su progresión y confirma su crecimiento en la élite del atletismo.

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