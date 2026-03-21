Markel Fernández se hace con la plata en el mixto de 4x400 metros del Mundial de Atletismo

Markel Fernández ha dado un nuevo paso adelante en el panorama internacional durante el Mundial de pista cubierta celebrado en Torun. Junto a Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás, ha logrado la medalla de plata en el relevo mixto 4x400 metros, estableciendo además un nuevo récord de España (3:16.96).

En el primer relevo, Fernández ha afrontado una situación complicada al salir por la calle uno, lo que le ha llevado a entregar el testigo en última posición. Aun así, las circunstancias de la carrera y el gran trabajo colectivo han permitido al equipo rehacerse. Paula Sevilla ha vuelto a meter al cuarteto en la lucha, David García ha sabido mantener el ritmo y Blanca Hervás ha cerrado la prueba con una actuación sobresaliente.

El atleta de Sopela atraviesa un momento de gran nivel. Recientemente se proclamó campeón de España en los 400 metros, y esta medalla de plata en el Mundial refuerza su progresión y confirma su crecimiento en la élite del atletismo.