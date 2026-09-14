5ª jornada
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El Eibar logra una gran victoria en Balaídos, ante el Celta Fortuna, y sigue segundo en LaLiga Hypermotion (0-4)

Los de Jokin Aranbarri han marcado sus cuatro goles en la primera parte: Jon Magunazelaia, Adu Ares y Jon Guruzeta, en dos ocasiones, han sido los autores de los tantos. El Eibar lleva cuatro victorias consecutivas, sin encajar ningún gol además.
Jon Guruzeta (Eibar)
Jon Guruzeta ha marcado dos goles en Vigo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Eibarrek garaipen handia lortu du Balaidosen, Celta Fortuna aurkari, eta bigarren postuan jarraitzen du Hypermotion Ligan (0-4)
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha ganado, 0-4, al Celta Fortuna, en el Estadio Abanca-Balaídos, en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, este lunes por la noche. De esta forma, con esta clara victoria, el Eibar ocupa, de manera provisional, la segunda plaza de la clasificación, con doce puntos, a un punto del Castellón, que es líder.

Celta Fortuna vs Eibar (0-4): resumen del partido

Los de Jokin Aranbarri han marcado sus cuatro goles en la primera parte: Jon Magunazelaia, en el minuto nueve, Adu Ares, en el trece, y Jon Guruzeta, en dos ocasiones, en los minutos veinte y cuarenta y tres, han sido los autores de los tantos. Con ello, el Eibar lleva cuatro victorias consecutivas, sin encajar ningún gol además.

Magunazelaia ha abierto el marcador, con un gran gol, y Adu Ares ha ampliado enseguida la ventaja del equipo armero. El Celta Fortuna tenía el balón, pero el Eibar era mucho más efectivo en sus ataques, y ha comenzado muy pronto a apuntalar su triunfo.

0-1: Magunazelaia

0-2: Adu Ares

Guruzeta, con dos goles más, ha sentenciado el resultado. El Eibar ha logrado hacer cuatro goles antes del descanso, algo que no conseguía desde hace 25 años. 

0-3: Guruzeta

0-4: Guruzeta

Fútbol LaLiga Hypermotion SD Eibar Goles

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