El Eibar logra una gran victoria en Balaídos, ante el Celta Fortuna, y sigue segundo en LaLiga Hypermotion (0-4)
El Eibar ha ganado, 0-4, al Celta Fortuna, en el Estadio Abanca-Balaídos, en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-2027, este lunes por la noche. De esta forma, con esta clara victoria, el Eibar ocupa, de manera provisional, la segunda plaza de la clasificación, con doce puntos, a un punto del Castellón, que es líder.
Los de Jokin Aranbarri han marcado sus cuatro goles en la primera parte: Jon Magunazelaia, en el minuto nueve, Adu Ares, en el trece, y Jon Guruzeta, en dos ocasiones, en los minutos veinte y cuarenta y tres, han sido los autores de los tantos. Con ello, el Eibar lleva cuatro victorias consecutivas, sin encajar ningún gol además.
Magunazelaia ha abierto el marcador, con un gran gol, y Adu Ares ha ampliado enseguida la ventaja del equipo armero. El Celta Fortuna tenía el balón, pero el Eibar era mucho más efectivo en sus ataques, y ha comenzado muy pronto a apuntalar su triunfo.
Guruzeta, con dos goles más, ha sentenciado el resultado. El Eibar ha logrado hacer cuatro goles antes del descanso, algo que no conseguía desde hace 25 años.
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