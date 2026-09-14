El Eibar logra una gran victoria en Balaídos, ante el Celta Fortuna, y sigue segundo en LaLiga Hypermotion (0-4)

Los de Jokin Aranbarri han marcado sus cuatro goles en la primera parte: Jon Magunazelaia, en el minuto nueve, Adu Ares, en el trece, y Jon Guruzeta, en dos ocasiones, en los minutos veinte y cuarenta y tres, han sido los autores de los tantos. Con ello, el Eibar lleva cuatro victorias consecutivas, sin encajar ningún gol además.

Magunazelaia ha abierto el marcador, con un gran gol, y Adu Ares ha ampliado enseguida la ventaja del equipo armero. El Celta Fortuna tenía el balón, pero el Eibar era mucho más efectivo en sus ataques, y ha comenzado muy pronto a apuntalar su triunfo.