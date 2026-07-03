Batimetría y condiciones del campo de regatas de Bilbao
Las embarcaciones de las Ligas Euskotren y Eusko Label viven su segunda jornada con a disputa de la Bandera de Bilbao. En el vídeo mostramos la batimetría y las condiciones del campo de regateo.
Te puede interesar
Igor Makazaga: “Hemos empezado mejor de lo que esperaba; aun así, tenemos cosas que mejorar”
Hemos estado con Igor Makazaga, entrenador de Donostiarra, para hablar sobre las sensaciones tras el inicio de la temporada. Aunque han empezado “mejor de lo que esperaban”, dice que tienen que corregir algunas cosas sobre el plan que tienen. Y también afrontar ese reto que les plantea ese “querer ganarlo todo” de Orio.
La primera regata deja un sabor agridulce a Garazi Ormazabal y Malen Eskitxabel tras quedarse Tolosaldea enganchada en la baliza
En palabras de Garazi Ormazabal, "es una pena empezar la liga así, pero es sólo la primera regata". "Nos quedamos con el lado bueno porque en tres largos estuvimos a la altura de las mejores", ha agregado. Para Malen Eskitxabel, también "fue un fin de semana agridulce; hasta la ciaboga todo iba muy bien".
Zurinaga sobre su despiste con la estacha: “Por suerte se va a quedar en anécdota"
El patrón de Urdaibai ha reconocido que se trata de "un error grave e imperdonable", tras haber sido sancionado con 10 segundos por salir sin coger las estacha el pasado domingo. "Imagínate que se hubiese conseguido la victoria y por esa sanción no se hubiese podido ondear la bandera, pues hubiese sido auténtico drama", ha apostillado.
10 segundos de penalización a Bermeo por este error en la salida
En la primera jornada de la Eusko Label Liga, disputada en Madrid, el patrón de Bermeo, Asier Zurinaga, no ha cogido la estacha en la mano cuando se ha dado la salida. Como consecuencia de esa infracción del reglamento, Bermeo ha recibido una penalización de 10 segundos. A pesar de ello, la Bou Bizkaia ha logrado ser cuarta en la regata.
Tolosaldea pierde varios segundos al quedarse enganchada en la última ciaboga
En la primera jornada de la Liga Euskotren, Tolosaldea, que está llamada a ser una de las grandes rivales de Arraun Lagunak, ha perdido unos segundos de oro al quedarse enganchada en la baliza durante la tercera y última ciaboga. Tras liberarse, han llegado a meta sin problemas pero el tiempo perdido las ha relegado a la quinta posición de la regata.
Así han sido los últimos metros de Orio
La San Nicolás ha dominado en aguas del Buitrago del Lozoya (Madrid) y ha ganado la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid en la primera regata de la temporada de la Liga Eusko Label.
Arraun lagunak y Orio arrancan la temporada con sendas victorias en Madrid
Las embarcaciones favoritas no han dado opción al resto y se han impuesto con autoridad en la primera jornada de las ligas Euskotren y Eusko Label, respectivamente.
Deusto domina en Plentzia y Zarautz gana la bandera de Elantxobe
Deusto ha ganado la Bandera de Plentzia en la Liga ARC1 y Zarautz ha sido la más rápida en la Bandera de Elantxobe de la Liga ETE. La Tomatera, además, ha logrado el liderato en la clasificación general tras sumar su segunda victoria del verano.
Todo listo para el inicio de las ligas Euskotren y Eusko Label
Este domingo arrancan las ligas Euskotren y Eusko Label en el embalse de Riosequillo de Buitrago del Lozoya, en Madrid. Desde este fin de semana hasta la tercera semana de septiembre, las mejores competiciones de remo se podrán seguir a través de ETB1 y kirolakeitb.eus. Donostia Arraun Lagunak y Orio parten como las traineras favoritas para repetir título en modalidad femenina y masculina, respectivamente.