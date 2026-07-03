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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Bilbao

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Bilboko Bandera estropada eremua
18:00 - 20:00
Campo de regateo de Bilbao. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Bilboko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las embarcaciones de las Ligas Euskotren y Eusko Label viven su segunda jornada con a disputa de la Bandera de Bilbao. En el vídeo mostramos la batimetría y las condiciones del campo de regateo. 

Eusko Label Liga Euskotren Liga Remo

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