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Imanol Ansa: “Hemos sabido mantener nuestro sitio; hemos sido una pareja sólida”

Imanol Ansa, 'Ansa II' - Erremontariko play-offa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Ansa: “Gure tokia mantentzen jakin dugu; bikote sendoa izan gara”
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KIROLAK EITB

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Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado a Ander Goikoetxea y Aritz Juanenea en dos sets (9-15 y 8-15). Con esta victoria, los de morado han consiguido el pase a semifinales y esperan hacer un gran partido ante la pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz. (Vídeo en euskera)

Remonte Erremontari Pelota

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18:00 - 20:00
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Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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