Imanol Ansa: “Hemos sabido mantener nuestro sitio; hemos sido una pareja sólida”
Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado a Ander Goikoetxea y Aritz Juanenea en dos sets (9-15 y 8-15). Con esta victoria, los de morado han consiguido el pase a semifinales y esperan hacer un gran partido ante la pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz. (Vídeo en euskera)
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Ansa y Zubiri logran el pase a la semifinal tras superar en dos sets a Goikoetxea y Juanenea
La pareja de la sidrería Bereziartua se ha impuesto a la de Alorrenea por 9-15 y 8-15. Se medirán en la semifinal de la próxima semana a Ezkurra y Azpiroz.
Ansa II-Zubiri y Goikoetxea V-Juanenea eligen material para el play-off
El próximo lunes se disputará el play-off de acceso a las semifinales del torneo "Erremontari". Los protagonistas, Ansa II-Zubiri y Goikoetxea V-Juanenea, ya han seleccionado el material, según nos han diho "parecido por ambas partes".
Los tres mejores tantos de la 5ª jornada del torneo “Erremontari”
Beñat Segurola, Endika Barrenetxea e Imanol Ansa son los protagonistas de los mejores tantos de la quinta jornada de “Erremontari”. ¡No te lo pierdas!
Aldabe y Barrenetxea ganan y se meten en la final, mientras que Segurola y Larrañaga se quedan fuera del torneo
Ansa y Zubiri se han impuesto a Segurola e Larrañaga en tres sets (15-12, 14-15 y 8-6), en la quinta y última jornada de la liguilla. En el segundo partido, Aldabe y Barrenetxea han ganado a Goikoetxea y Juanenea en dos sets (6-15 y 13-15).
Kemen Aldabe: “Estamos en la final, muy contentos, pero me cuesta concentrarme en este tipo de partidos”
Aldabe y Barrenetxea IV han ganado a Goikoetxea V y Juanenea en dos juegos (6-15 y 13-15). Gracias a esta victoria, los actuales campeones han vuelto a entrar en la final. (Vídeo en euskera)
Imanol Ansa: “Se nos ha escapado el segundo puesto; tenemos la intención de seguir dando guerra en los play-offs”
Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado en tres sets a Beñat Segurola e Iban Larrañaga (15-12, 14-15 y 8-6). Con esta victoria, Ansa II y Zubiri entran en los play-offs que decidirán el tercer y cuarto puesto de “Erremontari”. (Vídeo en euskera)
Clasificaciones, resultados y calendario de “Erremontari” de 2026
El campeonato constará de un total de ocho jornadas: cinco de liguilla, una de playoff, una para la semifinal y otra para la final, que se disputará el 29 de junio. Los partidos se emitirán todos los lunes, en ETB1 y kirolakeitb.eus.
Los tres mejores tantos de la 4ª jornada del torneo “Erremontari”
Aritz Juanenea, Endika Barrenetxea y Beñat Segurola son los protagonistas de los mejores tantos de la cuarta jornada de “Erremontari”. ¡No te lo pierdas!
Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada
En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.