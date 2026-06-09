ERREMONTARI

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Los tres mejores tantos de la 5ª jornada del torneo “Erremontari”

Beñat Segurola
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Erremontari” txapelketaren 5. jardunaldiko hiru tanto onenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Beñat Segurola, Endika Barrenetxea e Imanol Ansa son los protagonistas de los mejores tantos de la quinta jornada de “Erremontari”. ¡No te lo pierdas!

Aldabe y Barrenetxea logran la victoria y el pase a la final en la quinta jornada de Erremontari
Remonte Erremontari Pelota

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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