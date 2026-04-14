BERRIA TXAPELKETA

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Ya han seleccionado el material para las semifinales

18:00 - 20:00
Barrenetxea IV, Martxipe, Goikoetxea VI y Ezkurra II, en la selección de material. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Finalerdietarako material aukeraketa egin dute
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este sábado se repartirán los billetes para la final de Berria Txapelketa, donde mezclan a los jóvenes con las estrellas actuales. Hoy se ha realizado la selección de material para los partidos Ezkurra II-Goikoetxea VI vs. Martxipe-Barrenetxea IV y Arluziaga-Azpiroz vs. Segurola-Aldabe. 

Remonte Pelota

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