EHF League
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Bidasoa Irun quiere empezar con buen pie la Liga Europea ante el Hafnarfjordur islandés

Los bidasotarras afrontan la primera jornada de la competición europea en Artaleku, a partir de las 20:45 horas.

Bidasoa Irun, en la EHF Euopean League

Bidasoa Irun, en la EHF Euopean League

Euskaraz irakurri: Bidasoa-Irunek Europako Liga ondo hasi nahi du Islandiako Hafnarfjordur taldearen aurka
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El Bidasoa Irun buscará este miércoles sus primera victoria en la fase de grupos de la Liga Europea EHF ante el desconocido Hafnarfjordur islandés. El conjunto de Islandia terminó segundo su liga la pasada temporada y se clasificó para esta competición. 

El grupo de Bidasoa alberga también al Limoges francés y al Marítimo de Madeira portugués. Se clasifican dos de los cuatro equipos y los guipuzcoanos son, junto a los galos, uno de los favoritos para acceder a la siguiente fase, aunque para ello precisan los puntos que se ponen en juego este miércoles. 

El jugador bidasotarra Gorka Nieto ha asegurado que afrontan el reto con muchas ganas, y con "muy buenas sensaciones". 

Bidasoa Irun EHF European League Balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X