Onley supera a Ciccone en Valle del Sol, y es líder de la Vuelta a Burgos

El ciclista escocés del equipo Netcompany INEOS Oscar Onley ha ganado la segunda etapa de la Vuelta a Burgos de 2026, este miércoles, en Valle del Sol, y, además, se ha encaramado al primer puesto de la clasificación general de la carrera. Onley se ha jugado el triunfo en la etapa con el corredor italiano del Lidl-Trek Giulio Ciccone, al que ha superado en los últimos metros, para adjudicarse así la victoria. Markel Beloki, del EF Education, ha sido séptimo.

La carrera ha quedado sentenciada en la última subida, que ha sido dura, al puerto de Valle del Sol, de tercera categoría. Antes, los navarros Diego Uriarte (Kern Pharma) y Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi) han sido dos de los principales protagonistas del día, ya que han formado parte de la escapada que ha marcado la jornada. Uriarte y Aznar han sido atrapados por el pelotón antes de comenzar el puerto en el que ha concluido la etapa.

Onley, de 23 años, ha sumado su primera victoria en la temporada de 2026, y tratará de mantener el maillot de líder en las tres etapas que todavía quedan hasta el final de la 48ª Vuelta a Burgos.