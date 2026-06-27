Unai Laso pasa a semifinales tras derrotar a Jaka (18-22)

En el partido de cuartos de final del Torneo San Fermín disputado en Gernika, Unai Laso ha ganado a Erik Jaka por 18-22. Tras un gran arranque de Laso y siete tantos consecutivos de Jaka después, han llegado a empatar a 13. A partir de ahí, el duelo ha sido igualado hasta el 17-17, pero en el tramo final Laso ha vuelto a imponerse, y ha sellado el triunfo por 18-22.

Gracias a esta victoria, Laso jugará la semifinal contra Peña II, el 3 de julio, en el frontón Atano III de Donostia.