Torneo San Fermín
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Laso-Iztueta, a la final del Torneo San Fermín

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Laso-Iztueta
18:00 - 20:00
Laso e Iztueta celebran la victoria. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Laso-Iztueta bikotea, San Fermin Torneoko finalera
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KIROLAK EITB

Última actualización

El delantero de Bizkarreta-Gerendiain y el zaguero tolosarra han ganado 22-20 a Erik Jakay Jon Mariezkurrenapor una hora y cuarto y 626 pelotazos. Laso e Iztueta ganaron primero a Ezkurdia y Gabirondo, y gracias a su segunda victoria de ayer, estarán en la final del martes.

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