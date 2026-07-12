Laso-Iztueta, a la final del Torneo San Fermín
El delantero de Bizkarreta-Gerendiain y el zaguero tolosarra han ganado 22-20 a Erik Jakay Jon Mariezkurrenapor una hora y cuarto y 626 pelotazos. Laso e Iztueta ganaron primero a Ezkurdia y Gabirondo, y gracias a su segunda victoria de ayer, estarán en la final del martes.
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Laso-Iztueta disputarán el 11 de agosto la primera semifinal frente a Peña II-Mariezkurrena II y el 12 de agosto será el turno para la segunda semifinal en la que se encontrarán Ezkurdia-Zabaleta con Altuna III-Rezusta. La final tendrá lugar el 14 de agosto.
Artola y Rezusta suman su primer punto (17-22)
En Barakaldo, Artola y Rezusta han sumado su primer punto en el Masters Caixabank tras ganar 17-22 a Ezkurdia y Albisu. En Otxandio también han disputado el festival. Elordi y Mariezkurrena se han impuesto 22-18 a Larrazabal y Zabaleta.
Leitza se impone a Hernani en la gran final del Interpueblos (2-1)
Leitza se ha proclamado campeona del Interpueblos de pelota tras imponerse en la final a Hernani (2-1). Ha sido una eliminatoria muy igualada, que no se ha decidido hasta el tercer y definitivo partido.
Altuna e Imaz no han sido rivales para Etxeberria e Iztueta (6-22)
Etxeberria e Iztueta han dominado con comodidad a Altuna e Imaz en el primer partido del Masters CaixaBank 2026. No ha habido partido y, con una tacada inicial de 10 tantos, los azules han encarrilado el encuentro con rapidez, gracias a un gran Iztueta.
Laso-Albisu, Larrazabal-Mariezkurrena, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán el Torneo de La Blanca
Así, los actuales campeones del Campeonato de Parejas, Laso-Albisu, se enfrentarán el 5 de agosto a el último binómio, Larrazabal-Mariezkurrena, que se llevó el torneo vitoriano. Al día siguiente, el 6 de agosto, en la rama de Aspe, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán la otra plaza de la final.
¡Laso-Iztueta, campeones del parejas de Sanfermines!
Unai Laso y Martxel Iztueta son los campeones de Parejas del torneo San Fermín tras superar a Peio Etxeberria y a José Javier Zabaleta por 22-19. Ha sido una final apretada y complicada, pero en la segunda parte los colorados han sido superiores. Laso ha realizado así un torneo redondo de San Fermín habiendo ganado el 4 y medio y el Campeonato de Parejas.
Clasificaciones, resultados y calendario del Masters CaixaBank de 2026
El torneo comienza el 17 de julio y concluye el 4 de octubre, con la final que se jugará en el Navarra Arena.
Etxeberria y Zabaleta son los segundos finalistas del Torneo San Fermín
Peio Etxeberria y José Javier Zabaleta se han clasificado para la final del Torneo San Fermín de Parejas tras derrotar a Altuna y Martija por 9-22 en el Labrit. El partido ha estado controlado en todo momento y han logrado la victoria con holgura. En la final se enfrentarán a Laso e Iztueta.
Los favoritos Laso-Iztueta superan con dificultad a Ezkurdia-Gabirondo (18-22)
La pareja colorada se adelantó 13-8, pero tras empatar a 15, Gabirondo sufrió algunos problemas físicos y Laso e Iztueta fueron superiores.