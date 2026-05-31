Final Manomanista
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La final de los botilleros: “Él está con el cuchillo entre los dientes"

Asier Gómez botillero del pelotari Darío Gómez
18:00 - 20:00
Darío Gómez con su botillero. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Botileroen finala: "Oparirik ez egiteko momentua da!"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los botilleros de Darío Gómez e Iñaki Artola han tenido un protagonismo especial en la gran final disputada en el Navarra Arena.

Darío Gómez Manomanista Iñaki Artola

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