La final de los botilleros: “Él está con el cuchillo entre los dientes"
Los botilleros de Darío Gómez e Iñaki Artola han tenido un protagonismo especial en la gran final disputada en el Navarra Arena.
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El 6-21, el mejor tanto de la final: Darío lo ha concluido con un gran pelotazo
En el penúltimo tanto de la final del Manomanista, los dos pelotaris han jugado con mucha velocidad, han mostrado una excelente defensa y, a pesar del cansancio acumulado, han hecho disfrutar de lo lindo al público que ha llenado el Navarra Arena.
Miguel Capellán, entrenador de Darío en Ezcaray: “Es que… ¿sabes lo que ha hecho Darío…? Es que es increíble…”
Miguel Capellán fue entrenador de Darío en los inicios como pelotari del nuevo campeón Manomanista; tras ver la final que se ha disputado en el Navarra Arena, en la que el delantero riojano se ha hecho con la txapela, Capellán ha recordado, emocionado, aquellos años.
Balba Gil, madre de Darío: “Para mí, mi hijo es mi campeón”
“Es el sueño de toda su vida”, ha dicho Balba Gil, la madre de Darío, campeón del Manomanista de 2026, minutos después de que su hijo haya conseguido la txapela, en el Navarra Arena. Darío ha ganado con mucha claridad, 6-22, a Iñaki Artola, en la final.
Darío Gómez: “No quería pensar en nada más que en el siguiente pelotazo”
Declaraciones de Darío Gómez, pelotari de Aspe, tras conquistar la txapela y proclamarse campeón del Manomanista 2026.
Último tanto de la final y entrega de premios
Darío Gómez es el nuevo campeón del Manomanista 2026. Este domingo, en la final disputada en el Navarra Arena de Pamplona, el pelotari de Aspe ha superado a Iñaki Artola por 6-22, y gracias a esa victoria se ha llevado la txapela.
Darío Gómez, campeón del Manomanista de 2026
En la final disputada este domingo en el Navarra Arena, el de Ezcaray ha superado, por 6-22, a Iñaki Artola; de esta manera, Darío se ha calado su primera txapela en el Campeonato Manomanista, y se ha adjudicado su primer gran título en profesionales.
Los aficionados a la pelota han tomado las calles de Pamplona en la antesala de la gran final
En las calles de Pamplona ya se respira el ambiente de la gran final. Hoy se decidirá el destino de la txapela del Manomanista: viajará a Alegia o a Ezcaray.
EN DIRECTO: Final Manomanista, Artola vs. Darío
Artola y Darío buscarán calarse su primera txapela en la final del Manomanista
La final prevista en el Navarra Arena coronará a un campeón inédito, el octavo en 11 años. La gran final se podrá seguir en directo en kirolakeitb.eus y ETB1.