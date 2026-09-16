Osasuna cae en casa del Atlético Madrid, y acumula tres partidos sin sumar (4-0)
Osasuna ha perdido, 4-0, ante el Atlético Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027, este miércoles. Jonathan David, Kang-in Lee, Le Normand y Baena han marcado los cuatro goles del equipo de Diego Simeone, que ha ganado con claridad, pero lo ha hecho en un partido también marcado por una decisión del árbitro, Hernández Maeso; con 1-0 en el marcador, el colegiado ha anulado, de manera muy polémica, un gol marcado por Iñigo Arguibide, que hubiera supuesto el 1-1 provisional. De esta forma, Osasuna sigue con siete puntos en la clasificación.
Luis Miguel Ramis ha efectuado ocho cambios en el once titular, con respecto al que puso en liza el pasado sábado ante el Espanyol; así, han entrado jugadores como Aitor Fernández, en la portería, el debutante Unai Santos, Osambela, Torró o Raúl Moro. El partido ha comenzado con mucho ritmo, y Aitor ha efectuado muy pronto una gran parada ante un buen remate de Kang-in Lee; enseguida, tras un gran pase en profundidad de Raúl Moro, Raúl García se ha quedado solo frente a Oblak, pero el portero del Atlético Madrid ha evitado el gol.
En el minuto 24, el equipo local, por mediación de Jonathan David, se ha adelantado en el marcador. Aitor ha rechazado el primer disparo del jugador canadiense, pero no ha podido llegar al segundo. Era el 1-0, que ha llegado después de un primer tramo de partido en el que el Atlético Madrid ha dispuesto de varias oportunidades para tomar la delantera.
Hasta el descanso, no ha vuelto a moverse el marcador, y eso ha ocurrido por dos razones: por un lado, por la gran actuación de Aitor Fernández, ya que el portero de Mondragón ha llevado a cabo varias intervenciones de mérito; pero también, muy especialmente, por la decisión del árbitro, Hernández Maeso, de anular, en el minuto 28, el gol que ha conseguido Arguibide. A juicio del colegiado, Lucas Torró había cometido falta, en la acción del gol, sobre Le Normand, en una resolución que, al menos en apariencia, no tiene una explicación clara.
El arranque del segundo tiempo ha sido muy adverso para Osasuna, que para la hora de juego perdía por 3-0. Kang-in Lee, en el minuto 54, y Le Normand, en el 63, han sido los autores del 2-0 y del 3-0, respectivamente. Con el resultado ya muy desfavorable, los de Ramis han tratado de buscar un tanto que les diera alguna opción, pero no ha sido posible, y, ya en el minuto 82, Baena ha marcado el cuarto gol del Atlético Madrid.