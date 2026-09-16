Osasuna cae en casa del Atlético Madrid, y acumula tres partidos sin sumar (4-0)

Luis Miguel Ramis ha efectuado ocho cambios en el once titular, con respecto al que puso en liza el pasado sábado ante el Espanyol; así, han entrado jugadores como Aitor Fernández, en la portería, el debutante Unai Santos, Osambela, Torró o Raúl Moro. El partido ha comenzado con mucho ritmo, y Aitor ha efectuado muy pronto una gran parada ante un buen remate de Kang-in Lee; enseguida, tras un gran pase en profundidad de Raúl Moro, Raúl García se ha quedado solo frente a Oblak, pero el portero del Atlético Madrid ha evitado el gol.

En el minuto 24, el equipo local, por mediación de Jonathan David, se ha adelantado en el marcador. Aitor ha rechazado el primer disparo del jugador canadiense, pero no ha podido llegar al segundo. Era el 1-0, que ha llegado después de un primer tramo de partido en el que el Atlético Madrid ha dispuesto de varias oportunidades para tomar la delantera.