Sagardui y Gaminde, campeonas del Parejas
La goizuetarra Alize Sagardui y la vizcaina Enara Gaminde se han proclamado campeonas del Campeonato de Parejas, tras derrotar por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara, en la final disputada en el frontón Astelena de Eibar.
Alize Sagardui y Enara Gaminde han dado la sorpresa y son las campeonas del Parejas del Emakume Master Cup. La delantera de Goizueta y la zaguera de Laukiz se han impuesto en la final a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara por 22 a 17.
La final se preveía igualada y disputada, y eso es, precisamente, lo que han visto y disfrutado los espectadores que han acudido al frontón Astelena de Eibar. Frente a frente, la mejor delantera y zaguera de la actualidad, Arrizabalaga y Gaminde.
El duelo presentaba, además, un atractivo contraste generacional y competitivo. Por un lado, la experiencia y regularidad de Arrizabalaga-Bergara, habituales en las rondas finales; por otro, la frescura de Sagardui, con solo 14 años, junto a la solidez de Gaminde, campeona contrastada en el circuito.
Enara Gaminde ha marcado la diferencia en la gran final. La zaguera de Laukiz ha impuesto su pegada, dominando el partido de principio a fin. Solo Arrizabalaga ha podido hacerle frente, pero la delantera de Gernika se ha visto obligada a arriesgar más de lo normal y, aunque ha conseguido comprometer el resultado final, no ha sido suficiente para calarse su sexta txapela.
Gaminde, sin embargo, no ha arrancado bien el partido, perdiendo los dos primeros tantos. Aún así, el bastón de mando en las coloradas lo ha asumido la zaguera de Laukiz y, después de empatar a 3 tantos, se han puesto por delante en el marcador con un parcial de cinco tantos (8-3).
Pero la pareja azul, con los dientes afilados, ha reducido ese parcial logrando acercarse al marcador a un solo tanto (8-7).
A partir de ahí, ha habido pequeñas diferencias en el marcador entre unas y otras, de tres tantos como máximo (11-8). Pero Enara Gaminde se ha impuesto con claridad en los cuadros de atrás, realizando 6 tantos consecutivos para las coloradas (14-8).
La zaguera de Laukiz estaba imparable, mientras la jovencísima Alize Sagardui también ha estado acertada. Así, las coloradas han conseguido alejarse en el marcador considerablemente (20-10).
Cuando todo parecía perdido, Arrizabalaga ha encontrado la inspiración necesaria y con un parcial de 1-7 en el que ha firmado los siete tantos, dos de ellos con el saque, ha puesto un inquietante 21-17.
Finalmente, la txapela no se le ha escapado a la pareja formada por Sagardui y Gaminde, que se ha impuesto por 22 a 17.
La pelotari de Goizueta estrena así su palmarés en la competición, mientras que Gaminde se hace con su tercera txapela.
Te puede interesar
Sagardui y Gaminde: "En el tramo final hemos sufrido y nos hemos agobiado un poco"
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Parejas de la Emakume Master Cup 2026 al derrotar en la final por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara.
Último tanto de la final y entrega de txapelas
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las nuevas campeonas del Parejas del Emakume Master Cup. La pareja colorada se ha impuesto por 22-17 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara en el Astelena de Eibar. Ha sido la tercera txapela de Gaminde, que ha ganado cada una de ellas con una delantera diferente, y la primera para Sagardui, de tan solo 14 años.
Las finalistas del parejas de la Emakume Master Cup seleccionan material para el domingo
Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde disputarán la final del campeonato de parejas de la Emakume Master Cup, el domingo, en el frontón Astelena de Eibar. Las cuatro pelotaris se han mostrado entusiasmadas y dispuestas a jugar la final.
Las pelotaris que disputan la Emakume Master Cup vestirán su propia marca de ropa deportiva
Su nombre es “Andrazko”, y cuenta, como principal novedad, el patrón específico de los nuevos pantalones que utilizarán las pelotaris; serán estrenados en la final del Campeonato de Parejas, el 22 de marzo, en el Astelena.
Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde se enfrentarán en la final del Campeonato de Parejas
Hoy se han disputado las semifinales del Campeonato de Parejas de la Emakume Master Cup en Agurain. En el primer partido, Arrizabalaga y Bergara han derrotado 22-14 a Ruiz de Infante y Mendizabal; en el segundo, Sagardui y Gaminde han derrotado 22-12 a Aldai y Arrillaga.
Se cumplen 10 años de Emakume Master Cup
El Amaia Antzokia de Arrasate ha acogido la presentación del circuito Emakume Master Cup. Este hito en la pelota femenina celebra su 10º aniversario y en el acto se han subrayado los avances que se han producido en estos años.
Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo
Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas. El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.
Enara Gaminde tras hacer historia: "Asimilar lo que he conseguido no es fácil, intentaré celebrarlo un poco más"
La zaguera de Laukiz ha acudido a la cita con EITB después de hacer un examen que tenía esta mañana. Es la primera pelotari en ganar el acotado y el parejas el mismo año. No han sido las únicas txapelas de este 2025 redondo.
Enara Gaminde, campeona del Cuatro y Medio (22-10)
La pelotari de Laukiz, que ha disputado una final sin errores, se ha impuesto con total autoridad a Amaia Aldai. Con la victoria de hoy, Gaminde rompe un gran hito al ser la primera pelotari de la historia de la pelota mixta en alzarse con el cetro del Parejas y de la Jaula en una misma campaña. Nadie lo había conseguido antes.