Alize Sagardui y Enara Gaminde han dado la sorpresa y son las campeonas del Parejas del Emakume Master Cup. La delantera de Goizueta y la zaguera de Laukiz se han impuesto en la final a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara por 22 a 17.

La final se preveía igualada y disputada, y eso es, precisamente, lo que han visto y disfrutado los espectadores que han acudido al frontón Astelena de Eibar. Frente a frente, la mejor delantera y zaguera de la actualidad, Arrizabalaga y Gaminde.

El duelo presentaba, además, un atractivo contraste generacional y competitivo. Por un lado, la experiencia y regularidad de Arrizabalaga-Bergara, habituales en las rondas finales; por otro, la frescura de Sagardui, con solo 14 años, junto a la solidez de Gaminde, campeona contrastada en el circuito.

Enara Gaminde ha marcado la diferencia en la gran final. La zaguera de Laukiz ha impuesto su pegada, dominando el partido de principio a fin. Solo Arrizabalaga ha podido hacerle frente, pero la delantera de Gernika se ha visto obligada a arriesgar más de lo normal y, aunque ha conseguido comprometer el resultado final, no ha sido suficiente para calarse su sexta txapela.

Gaminde, sin embargo, no ha arrancado bien el partido, perdiendo los dos primeros tantos. Aún así, el bastón de mando en las coloradas lo ha asumido la zaguera de Laukiz y, después de empatar a 3 tantos, se han puesto por delante en el marcador con un parcial de cinco tantos (8-3).

Pero la pareja azul, con los dientes afilados, ha reducido ese parcial logrando acercarse al marcador a un solo tanto (8-7).

A partir de ahí, ha habido pequeñas diferencias en el marcador entre unas y otras, de tres tantos como máximo (11-8). Pero Enara Gaminde se ha impuesto con claridad en los cuadros de atrás, realizando 6 tantos consecutivos para las coloradas (14-8).

La zaguera de Laukiz estaba imparable, mientras la jovencísima Alize Sagardui también ha estado acertada. Así, las coloradas han conseguido alejarse en el marcador considerablemente (20-10).

Cuando todo parecía perdido, Arrizabalaga ha encontrado la inspiración necesaria y con un parcial de 1-7 en el que ha firmado los siete tantos, dos de ellos con el saque, ha puesto un inquietante 21-17.

Finalmente, la txapela no se le ha escapado a la pareja formada por Sagardui y Gaminde, que se ha impuesto por 22 a 17.

La pelotari de Goizueta estrena así su palmarés en la competición, mientras que Gaminde se hace con su tercera txapela.