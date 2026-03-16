La final, el 22 de marzo
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Las finalistas del parejas de la Emakume Master Cup seleccionan material para el domingo

Emakume Master Cup: material hautaketa
18:00 - 20:00

Las finalistas de la Emakume Master Cup, en la selección de material

Euskaraz irakurri: Emakume Master Cupeko Binakako finalistek iganderako materiala hautatu dute
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EITB

Última actualización

Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde disputarán la final del campeonato de parejas de la Emakume Master Cup, el domingo, en el frontón Astelena de Eibar. Las cuatro pelotaris se han mostrado entusiasmadas y dispuestas a jugar la final.

Emakume Master Cup Pelota Pelota a mano Mujeres deportistas Frontón Astelena

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Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo

Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas.  El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.

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