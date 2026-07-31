El malecón de Zarautz, punto de encuentro de la pelota a mano femenina
Zarautz contará el lunes, aunque por unas horas, con un frontón muy especial en el Malecón, donde se disputará el torneo Laboral Kutxa Kale-Pilota .
En la primera semifinal se medirán Laia Salsamendi y Nora Mendizabal, y en la segunda, Goiuri Zabaletay Olatz Arrizabalaga.
Previamente, de 18:00 a 20:00 horas, se enfrentarán los jóvenes de la escuela de pelota de Zarautz.
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El torneo se disputará en tres días, los días 25 y 26 de agosto las semifinales y el 28 la final. En la primera semifinal se enfrentarán las parejas de Aspe Altuna-Rezusta contra los ganadores del año pasado, Elordi-Zabaleta, mientras que en la rama de Baiko competirán por el billete para la final las parejas Artola-Mariezkurrena y Laso-Iztueta.
La pareja Arrizabalaga-Bergara y Erasun obtienen los últimos billetes para la final
Salsamendi y Capellán han derrotado a Arrizabalaga y Bergara (19-22) en la cuarta jornada de Plazandreak, pero son las segundas las que se han clasificado para la final. Después, en el partido del Cuatro y Medio, Erasun ha ganado 14-18 a Ibarrola, y jugará su segunda final consecutiva.
Itxaso Erasun: “He jugado con miedo y muy incómoda"
La pelotari zizurkildarra Itxaso Erasun ha ganado 18-14 a la navarra Aizane Ibarrola en la cuarta jornada del programa Plazandreak. De esta manera, la vigente campeona jugará su segunda final consecutiva en el Cuatro y Medio.
Andrea Capellán: “Nos vamos con una sensación más agría que dulce"
La pelotari de Santo Domingo de la Calzada ha lamentado no haberse clasificado para la final: "no nos valía solo con ganar". "Hemos empezado muy bien, sin fallos, con las ideas muy claras; pero Olatz ha cogido el saque y me tenía atada atrás, me ha crujido con los saques", ha reconocido la zaguera riojana.
Gaminde: “No ha sido mi mejor partido, no he jugado a gusto”
Enara Gaminde jugará la final del 4 y Medio de “Plazandreak” tras derrotar a Aizane Ibarrola por 18-17. La finalista no se ha quedado satisfecha por haberse “salido del partido". No obstante, ha asegurado que "aprenderá de él" para poder jugar mejor la próxima vez.
La pareja Aldai-Arrillaga y Gaminde logran los primeros billetes para la final de Plazandreak
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-18 a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal en un partido muy duro, largo y disputado. Asimismo, en el cuatro y medio, Enara Gaminde se ha impuesto por 18-17 a Aizane Ibarrola.
Aldai: “Hemos hecho los deberes, hemos conseguido el pase a la final y estamos contentas”
Aldai y Arrillaga han ganado a Zabaleta y Mendizabal. Tras un apretado partido de muchos pelotazos las coloradas han ganado 22-18. Esta victoria, además, ha dado el pase a la final a Aldai y Arrillaga.
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Laso-Iztueta disputarán el 11 de agosto la primera semifinal frente a Peña II-Mariezkurrena II y el 12 de agosto será el turno para la segunda semifinal en la que se encontrarán Ezkurdia-Zabaleta con Altuna III-Rezusta. La final tendrá lugar el 14 de agosto.
Artola y Rezusta suman su primer punto (17-22)
En Barakaldo, Artola y Rezusta han sumado su primer punto en el Masters Caixabank tras ganar 17-22 a Ezkurdia y Albisu. En Otxandio también han disputado el festival. Elordi y Mariezkurrena se han impuesto 22-18 a Larrazabal y Zabaleta.