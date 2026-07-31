Torneo Laboral Kutxa Kale-Pilota

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El malecón de Zarautz, punto de encuentro de la pelota a mano femenina

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Zarautz neska pilotariak
18:00 - 20:00

Goiuri Zabaleta, Olatz Arrizabalaga, Laia Salsamendi y Nora Mendizabal. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Zarauzko malekoia, emakumeen esku pilotaren topaleku
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KIROLAK EITB

Última actualización

Zarautz contará el lunes, aunque por unas horas, con un frontón muy especial en el Malecón, donde se disputará el torneo Laboral Kutxa Kale-Pilota .

En la primera semifinal se medirán Laia Salsamendi y Nora Mendizabal, y en la segunda, Goiuri Zabaletay Olatz Arrizabalaga

Previamente, de 18:00 a 20:00 horas, se enfrentarán los jóvenes de la escuela de pelota de Zarautz.  

Pelota Olatz Arrizabalaga Goiuri Zabaleta Nora Mendizabal Pelota a mano

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