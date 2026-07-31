El malecón de Zarautz, punto de encuentro de la pelota a mano femenina

Zarautz contará el lunes, aunque por unas horas, con un frontón muy especial en el Malecón, donde se disputará el torneo Laboral Kutxa Kale-Pilota .

En la primera semifinal se medirán Laia Salsamendi y Nora Mendizabal, y en la segunda, Goiuri Zabaletay Olatz Arrizabalaga.

Previamente, de 18:00 a 20:00 horas, se enfrentarán los jóvenes de la escuela de pelota de Zarautz.