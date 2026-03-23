Baiko Pilota y Asier Agirre han llegado a un acuerdo para prolongar su relación por un año más, hasta 2027, según ha informado la empresa en un breve comunicado.

Así, el delantero pamplonés, subcampeón del Campeonato Manomanista Serie B el año pasado, cumplirá su undécima temporada como profesional con la "ilusión de seguir peleando por los nuevos retos que vengan por delante".