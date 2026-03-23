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Asier Agirre amplía su contrato hasta 2027

El delantero pamplonés cumplirá así su undécima temporada como profesional con la "ilusión de seguir peleando por los nuevos retos que vengan por delante".

Asier Agirre, kontratu berria

El pelotari de Baiko Asier Agirre. Imagen de archivo: Baiko Pilota

Euskaraz irakurri: Asier Agirrek Baikorekin kontratua 2027ra arte luzatu du
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EITB

Última actualización

Baiko Pilota y Asier Agirre han llegado a un acuerdo para prolongar su relación por un año más, hasta 2027, según ha informado la empresa en un breve comunicado.

Así, el delantero pamplonés, subcampeón del Campeonato Manomanista Serie B el año pasado, cumplirá su undécima temporada como profesional con la "ilusión de seguir peleando por los nuevos retos que vengan por delante".

Pelota Baiko pelota Pelota a mano

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