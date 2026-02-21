Erkiaga-López y Johan-Gorka jugarán la gran final de la Biscayne Cup de Dania

El frontón de Dania (Florida) vivirá este sábado una final generacional en el segundo Grand Slam de la Liga 2026. Por un lado estarán Aritz Erkiaga e Imanol López, dos grandes figuras del Jai Alai; y por el otro, la juventud y explosividad de Johan y Gorka Sorozabal, de 23 y 24 años.

Erkiaga y López lograron el pase tras imponerse a Urreisti e Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un partido muy trabajado. El 7-3 inicial hacía presagiar un triunfo más cómodo para Aritz e Imanol, pero sus rivales reaccionaron y se acercaron peligrosamente en el marcador (8-7, 9-8, 10-9).

Sin embargo, la experiencia marcó diferencias. López castigó con potentes reveses y dominó el rebote para cerrar el primer set por 15-11.

En el segundo parcial, Urreisti e Ibarluzea comenzaron mandando (0-3), pero los veteranos empataron 5-5 y el duelo se mantuvo igualado hasta el cartón 11. En los momentos decisivos, Erkiaga y López volvieron a demostrar su jerarquía. Apenas conceden errores y obligan al rival a ganar cada tanto. Esos pequeños detalles terminaron por decidir el choque (15-13).