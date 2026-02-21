Erkiaga-López y Johan-Gorka jugarán la gran final de la Biscayne Cup de Dania
Erkiaga y López se han impuesto a Urreisti-Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un duelo muy igualado, mientras que Johan y Gorka han certificado su pase con mayor contundencia ante Goitia-Lekerika (15-4 y 15-11). La pelea por el título ya tiene protagonistas.
El frontón de Dania (Florida) vivirá este sábado una final generacional en el segundo Grand Slam de la Liga 2026. Por un lado estarán Aritz Erkiaga e Imanol López, dos grandes figuras del Jai Alai; y por el otro, la juventud y explosividad de Johan y Gorka Sorozabal, de 23 y 24 años.
Erkiaga y López lograron el pase tras imponerse a Urreisti e Ibarluzea por 15-11 y 15-13 en un partido muy trabajado. El 7-3 inicial hacía presagiar un triunfo más cómodo para Aritz e Imanol, pero sus rivales reaccionaron y se acercaron peligrosamente en el marcador (8-7, 9-8, 10-9).
Sin embargo, la experiencia marcó diferencias. López castigó con potentes reveses y dominó el rebote para cerrar el primer set por 15-11.
En el segundo parcial, Urreisti e Ibarluzea comenzaron mandando (0-3), pero los veteranos empataron 5-5 y el duelo se mantuvo igualado hasta el cartón 11. En los momentos decisivos, Erkiaga y López volvieron a demostrar su jerarquía. Apenas conceden errores y obligan al rival a ganar cada tanto. Esos pequeños detalles terminaron por decidir el choque (15-13).
Johan y Gorka, por la vía rápida
En la segunda semifinal, Johan y Gorka fueron un auténtico huracán ante Goitia y Lekerika (15-4 y 15-11). El 6-0 inicial dejó prácticamente sentenciado el primer set. Los hermanos imprimieron una velocidad altísima al juego, demostrando compenetración y potencia en cada pelotazo.
Goitia y Lekerika acusaron el desgaste del torneo y no pudieron desplegar su mejor versión. Tras el 11-10 en el segundo set, Johan y Gorka volvieron a abrir brecha y el hermano mayor cerró el partido con un potente derechazo desde los cuadros traseros.
La gran final enfrentará así experiencia contra juventud en una cancha donde los hermanos Sorozabal cuentan además con la ventaja de haber competido desde diciembre. Erkiaga y López no lo tendrán nada fácil ante la exhibición de fuerza e intensidad mostrada por sus rivales.
