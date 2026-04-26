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Tres parejas logran el billete para disputar la Iron Cup que comienza el viernes

Iron Cup emakumezkoak
18:00 - 20:00
La Iron Cup comienza el viernes. Imagen: EITB.
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KIROLAK EITB

Última actualización

Se trata de Ihart-Arai, y Elaia-Eneritz en féminas, y de Libois e Ibarluzea en categoría masculina.

Mujeres deportistas Iron Cup

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