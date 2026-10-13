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Los bonos para el Eusko Label Winter Series se agotan en siete minutos

A partir del 20 de octubre se podrán adquirir las entradas individuales para cada jornada del Winter, excepto para la gran final.
Winter Series: zaleak, Jai Alain

Las gradas del frontón Jai Alai de Gernika, repletas. Foto de archivo: Eraman

Euskaraz irakurri: Eusko Label Winter Series ikusteko bonuak zazpi minututan agortu dira
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Última actualización

Como se esperaba, los bonos para el Eusko Label Winter Series de cesta se han agotado en unos pocos minutos, según ha informado Jai Alai News en una breve nota.

La taquilla se ha abierto a las 12:00 horas y para las 12:07 no quedaba ningún bono disponible.

Aun así, a partir del 20 de octubre se podrán adquirir las entradas individuales para cada jornada del Winter, excepto para la gran final.

El campeonato va a comenzar el lunes 26 de octubre, con una jornada de dos partidos:en ese día, Urreisti y Atain jugarán contra Goitia y Oyhenard, y Erkiaga y Salegi se enfrentarán a Goixerri y Lekerika.

Consulta en kirolakeitb.eus las parejas del Eusko Label Winter Series de 2026-2027, todas las novedades y los grupos de la sexta edición del Winter Series, y el calendario del Winter Series.

Gernika Jai Alai Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

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