Los bonos para el Eusko Label Winter Series se agotan en siete minutos

Como se esperaba, los bonos para el Eusko Label Winter Series de cesta se han agotado en unos pocos minutos, según ha informado Jai Alai News en una breve nota.

La taquilla se ha abierto a las 12:00 horas y para las 12:07 no quedaba ningún bono disponible.

Aun así, a partir del 20 de octubre se podrán adquirir las entradas individuales para cada jornada del Winter, excepto para la gran final.

El campeonato va a comenzar el lunes 26 de octubre, con una jornada de dos partidos:en ese día, Urreisti y Atain jugarán contra Goitia y Oyhenard, y Erkiaga y Salegi se enfrentarán a Goixerri y Lekerika.

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