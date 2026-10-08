Así quedan los grupos del Eusko Label Winter Series, cuya final será el 13 de febrero
El 26 de octubre arranca una nueva edición del Eusko Label Winter Series, y lo hará con dos encuentros en su primera jornada. Asimismo, ya se han detallado los grupos y la fecha en la que pondrán a la venta las entradas y los bonos.
Las parejas están distribuídas en dos grupos.
¿Cuáles son los grupos del Eusko Label Winter Series?
Grupo A
Erkiaga-Salegi
Johan-Ibarluzea
Olharan-Gorka
Goixerri-Lekerika
Grupo B
Urreisti-Atain
Laduche-Manci
Goitia-Oyhenard
Barandika-Basque
¿Cuándo comienza el campeonato?
Las jornadas se disputarán los lunes a las 19:30 horas, menos la inaugural, que comenzará a las 18:00 horas.
La liguilla estará compuesta por 12 partidos y 10 jornadas. Dos de ellas tendrán dos partidos: en la jornada inaugural (26 de octubre) y en Navidades (28 de diciembre).
¿Cuándo se disputará la final?
La final cambia cambia de día y hora: de domingo al mediodía, a sábado noche (13 de febrero, a las 21:00 horas).