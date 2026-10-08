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Así quedan los grupos del Eusko Label Winter Series, cuya final será el 13 de febrero

El campeonato comenzará su edición de 2026-2027 el 26 de octubre, con dos partidos en la primera jornada. Los bonos para todo el campeonato se pondrán a la venta el 13 de octubre.
Winter Series: puntistak
Un total de ocho parejas se darán cita en el campeonato. Imagen: Eraman Jai Alai
Euskaraz irakurri: Horrela geratzen dira Eusko Label Winter Serieseko taldeak, finala otsailaren 13an izango delarik
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Última actualización

El 26 de octubre arranca una nueva edición del Eusko Label Winter Series, y lo hará con dos encuentros en su primera jornada. Asimismo, ya se han detallado los grupos y la fecha en la que pondrán a la venta las entradas y los bonos.

Las parejas están distribuídas en dos grupos. 

¿Cuáles son los grupos del Eusko Label Winter Series?

Grupo A

Erkiaga-Salegi

Johan-Ibarluzea

Olharan-Gorka

Goixerri-Lekerika

Grupo B

Urreisti-Atain

Laduche-Manci

Goitia-Oyhenard

Barandika-Basque

¿Cuándo comienza el campeonato?

Las jornadas se disputarán los lunes a las 19:30 horas, menos la inaugural, que comenzará a las 18:00 horas.

La liguilla estará compuesta por 12 partidos y 10 jornadas. Dos de ellas tendrán dos partidos: en la jornada inaugural (26 de octubre) y en Navidades (28 de diciembre).

¿Cuándo se disputará la final?

La final cambia cambia de día y hora: de domingo al mediodía, a sábado noche (13 de febrero, a las 21:00 horas). 

Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

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