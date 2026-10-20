Campeonato del Mundo de Pelota
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Primer oro y plata de la historia para la Euskal Selekzioa por parejas en cesta punta

Xabi Barandika y Unai Lekerika han logrado para la Euskal Selekzioa la primera medalla de oro de la historia en un Campeonato del Mundo. Maite Ortiz de Mendibil y Maia Goikoetxea se han tenido que conformar con la plata tras perder la final.
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La felicidad de la delegación vasca tras ganar la final y el oro. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Historiako lehen urrea eta zilarra Euskal Selekzioarentzat, binaka zesta-puntan
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Euskal Selekzioa ha conseguido las dos primeras medallas de oro y plata en las finales por parejas de cesta punta, en los Mundiales de Pelota de Argentina y Uruguay. En la final femenina las representantes vascas han perdido ante España, y se han tenido que conformar con la plata. En la final masculina, sin embargo, no han fallado y han logrado el primer oro de la historia para la Euskal Selekzioa.

Plata en la final femenina tras caer en dos sets ante España

España ha derrotado a la Euskal Selekzioa en dos sets (15-9 y 15-12), en la final de parejas femenina de cesta punta del Mundial de Pelota. La pareja favorita (Erika Mugartegi y Arai Lejardi) se ha impuesto en la final disputada en el frontón Real de San Carlos de Colonia (Uruguay). Han ganado el primer parcial con relativa facilidad a Maite Ortiz de Mendibil y Maia Goikoetxea. En el segundo, en cambio, han tenido que emplearse a fondo para doblegar a la pareja vasca.

En el primer set, la Euskal Selekzioa se ha adelantado 0-1, pero después las representantes españolas siempre han estado por delante en el luminoso. Erika y Arai se han mostrado firmes, y han sabido mantener la diferencia en el marcador. La ventaja no ha sido grande porque Maite y Maia nunca se han rendido. Han tenido a dos tantos el empate, pero no han podido igualar el marcador en ningún momento. Además, la pareja de Markina, que representa a España, en la recta final del juego ha conseguido el margen más amplio para llevarse el primer set (15-9).

El segundo parcial ha comenzado muy mal para las representantas vascas. Las favoritas parecían que iban volver a imponerse con mucha facilidad, ya que se han adelantado 5-1. Pero ni la delantera vitoriana ni la zaguera berriatuarra estaban dispuestas a tirar la toalla y han equilibrado el marcador, generando dudas en las rivales. Primero han empatado a seis y después han logrado ponerse por delante por segunda vez en el partido, 6-8. La alavesa y la vizcaína han apretado de lo lindo a las de Markina (9-11), pero Erika y Arai han logrado remontar de nuevo (13-11). En los últimos tantos la lucha ha sido encarnizada, pero no ha sido posible, la Euskal Selekzioa ha tenido que hincar la rodilla ante España (15-12).

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Oro después de vencer a EE. UU. en la final masculina

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Tras ellas han competido los representantes vascos Xabi Barandika y Unai Lekerika y los hermanos Johan y Gorka Sorozabal, en la final por parejas masculina, los últimos en representación de Estados Unidos.

En el primer set, después los empates iniciales, Barandika y Lekerika han cogido el bastón de mando, y no lo han abandonado hasta el final. Tras el empate a tres y a cuatro, la pareja vasca se ha adelantado 5-9, poniendo las cosas muy difíciles a los representantes estadounidenses. Los de Gernika han hecho valer esa renta y se han impuesto con facilidad en el primer parcial (9-15).

También han encauzado perfectamente el segundo set con un parcial inicial de 0-4. Sin embargo, tras hacer algunos regalos, para cuando han querido darse cuenta, Johan y Gorka estaban encima en el marcador. Los hermanos labortanos que representan a Estados Unidos han aprovechado la ocasión para cambiar la tendencia del partido y ponerse por delante. Barandika y Lekerika han estado mucho menos acertados que en el primer set, perdiendo totalmente la iniciativa del juego. Así las cosas, Johan y Gorka se han llevado el segundo set (15-10), igualando el choque.

En el tercer y definitivo set de desempate, los cuatro puntistas han notado ya el desgaste físico y mental de la final. La primera mitad del parcial ha sido muy dura, peleada y equilibrada. Tras el empate a cuatro, Barandika y Lekerika han conseguido romper el juego y se han ido directamente al cartón 10 (4-10). Con mucho sufrimiento la pareja de Gernika ha conseguido la primera medalla de oro de la historia para la Euskal Pilota Selekzioa.

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