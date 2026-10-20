España ha derrotado a la Euskal Selekzioa en dos sets (15-9 y 15-12), en la final de parejas femenina de cesta punta del Mundial de Pelota. La pareja favorita (Erika Mugartegi y Arai Lejardi) se ha impuesto en la final disputada en el frontón Real de San Carlos de Colonia (Uruguay). Han ganado el primer parcial con relativa facilidad a Maite Ortiz de Mendibil y Maia Goikoetxea. En el segundo, en cambio, han tenido que emplearse a fondo para doblegar a la pareja vasca.

En el primer set, la Euskal Selekzioa se ha adelantado 0-1, pero después las representantes españolas siempre han estado por delante en el luminoso. Erika y Arai se han mostrado firmes, y han sabido mantener la diferencia en el marcador. La ventaja no ha sido grande porque Maite y Maia nunca se han rendido. Han tenido a dos tantos el empate, pero no han podido igualar el marcador en ningún momento. Además, la pareja de Markina, que representa a España, en la recta final del juego ha conseguido el margen más amplio para llevarse el primer set (15-9).

El segundo parcial ha comenzado muy mal para las representantas vascas. Las favoritas parecían que iban volver a imponerse con mucha facilidad, ya que se han adelantado 5-1. Pero ni la delantera vitoriana ni la zaguera berriatuarra estaban dispuestas a tirar la toalla y han equilibrado el marcador, generando dudas en las rivales. Primero han empatado a seis y después han logrado ponerse por delante por segunda vez en el partido, 6-8. La alavesa y la vizcaína han apretado de lo lindo a las de Markina (9-11), pero Erika y Arai han logrado remontar de nuevo (13-11). En los últimos tantos la lucha ha sido encarnizada, pero no ha sido posible, la Euskal Selekzioa ha tenido que hincar la rodilla ante España (15-12).