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Albisu renueva con Baiko hasta 2028

El zaguero de Ataun acumula ya 16 temporadas en la élite, una trayectoria en la que ha disputado tres finales del Campeonatos de Parejas. Tras quedar dos veces subcampeón, esta temporada el zaguero guipuzcoano ha conquistado la txapela.
PAMPLONA, 29/03/2026.- El pelotari Albisu durante una acción en la final del XVI Campeonato de Parejas entre Altuna III-Ezkurdia y Laso-Albisu, este domingo, en Pamplona. EFE/ Villar López
Albisu lleva una pelota en la final del último Campeonato de Parejas, que ganó junto a Laso. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Jon Ander Albisuk 2028ra arte berritu du kontratua Baikorekin
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Jon Ander Albisu y Baiko han llegado a un acuerdo para extender un año y medio su relación, según ha anunciado la empresa en un breve comunicado.

Jon Ander Albisu debutó como profesional en 2010 en el Beotibar de Tolosa. Desde entonces, el zaguero de Ataun acumula ya 16 temporadas en la élite, una trayectoria en la que ha disputado tres finales del Campeonatos de Parejas. Tras quedar dos veces subcampeón, esta temporada el zaguero guipuzcoano ha podido quitarse esa espina, y ha conquistado la txapela.

Con la temporada 2025/2026 a punto de finalizar, Albisu disputará este viernes las semifinales del Masters CaixaBank. Por todo ello, el zaguero de Ataun destaca que la renovación le llega en un buen momento deportivo:

Pelota a mano Jon Ander Albisu Baiko pelota Pelota

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