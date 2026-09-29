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Barrenetxea vs Azpiroz, final inédita este sábado en Galarreta

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Barrenetxea-Azpiroz-Erremomte-Banakako-finala-pilota-aukeraketa
18:00 - 20:00

Barrenetxea y Azpiroz tras la elección de material. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Barrenetxea IV-Azpiroz finalari begira pilota aukeraketa Galarreta pilotalekuan
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Última actualización

Xabier Azpiroz y Endika Barrenetxea se medirán el sábado por la tarde en el frontón Galarreta. Ambos remontistas han seleccionado material este martes. A Azpiroz le han parecido pelotas demasiado vivasa, pero no le ha dado excesiva importancia. Se trata de la última gran final organizada por Oriamendi. Para Azpiroz será la primera final manomanista, mientras que para Barrenetxea será la séptima.

Remonte Pelota

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