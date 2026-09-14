US Open
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Zverev domina al estadounidense Shelton y logra su primer US Open

El tenista alemán se impuso en la final en cuatro sets 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2, en un encuentro que duró tres horas y 33 minutos.
FLUSHING MEADOWS (United States), 14/09/2026.- Alexander Zverev of Germany poses with the Champions trophy after winning the Men's Singles Finals of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 13 September 2026. (Tenis, Alemania, Nueva York) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Alexander Sverev, con el trofeo del US Open. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Zverevek AEBko Irekia lortu du lehen aldiz, Shelton estatubatuarra menderatuta
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Alexander Zverev se proclamó este domingo vencedor del US Open 2026, después de dominar en la final al estadounidense Ben Shelton, al que batió en cuatro sets por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2. Alzó, así, por primera vez el trofeo de este Abierto, segundo Grand Slam de su carrera.

Tras la ausencia de Jannik Sinner y los problemas físicos de Carlos Alcaraz en el torneo, el de Hamburgo se hizo con la victoria para confirmarse como alternativa a estos dos rivales después de un 2026 donde se coronó también en Roland Garros.

Zverev, 2 del mundo, necesitó 3 horas y 33 minutos para deshacerse de Shelton, al que la presión le pasó factura en su primera final en un grande. 

Sin embargo, saldrá de Nueva York como nuevo número 4 de la ATP, su mejor ranking, por detrás de Carlos Alcaraz. 

 

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