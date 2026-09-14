Zverev domina al estadounidense Shelton y logra su primer US Open
Alexander Zverev se proclamó este domingo vencedor del US Open 2026, después de dominar en la final al estadounidense Ben Shelton, al que batió en cuatro sets por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2. Alzó, así, por primera vez el trofeo de este Abierto, segundo Grand Slam de su carrera.
Tras la ausencia de Jannik Sinner y los problemas físicos de Carlos Alcaraz en el torneo, el de Hamburgo se hizo con la victoria para confirmarse como alternativa a estos dos rivales después de un 2026 donde se coronó también en Roland Garros.
Zverev, 2 del mundo, necesitó 3 horas y 33 minutos para deshacerse de Shelton, al que la presión le pasó factura en su primera final en un grande.
Sin embargo, saldrá de Nueva York como nuevo número 4 de la ATP, su mejor ranking, por detrás de Carlos Alcaraz.
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