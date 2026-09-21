Nadia Erostarbe se clasifica para la última fase del Championship Tour

La surfista de Basque Team Nadia Erostarbe se ha clasificado para la última fase de la temporada del Championship Tour, que es la máxima categoría de la World Surf League, al finalizar la fase regular entre las catorce mejores participantes. Tras la disputa, en Estados Unidos, del Lexus Trestles Pro, Erostarbe ocupa la undécima posición en el ranking del Championship Tour, lo que lleva a la zarauztarra a la postemporada.

En este contexto, precisa Basque Team, la competición tiene en cuenta los mejores siete resultados de los nueve eventos disputados en la fase regular. Con 23 915 puntos, Erostarbe cuenta con un margen de más de 4000 puntos sobre la decimocuarta plaza.

La surfista vasca, así pues, estará en la última fase del Championship Tour. La componen dos etapas: una en Portugal, y otra en Filipinas. El Rip Curl Pro Portugal se disputará en Peniche, del 16 al 25 de octubre, y el Philippines Pro tendrá lugar en Siargao Island, del 31 de octubre al 10 de noviembre.

Eso sí, quedará todavía el Lexus Pipe Masters, de Hawái, del 8 al 20 de diciembre. Ahí se reunirán, de nuevo, todos y todas las surfistas del Championship Tour, y repartirá 15 000 puntos. La campeona y el campeón del mundo se decidirá con los mejores nueve resultados del total de doce pruebas.