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Lazkano, Chourraut y Echaniz se clasifican en kayak cross para las eliminatorias del Mundial de Oklahoma

Miren Lazkano lo ha hecho además rozando el podio en la cronometrada que se ha celebrado hoy, ya que la donostiarra ha sido cuarta. Por su parte, Maialen Chourraut ha sido décima, mientras que Pau Echaniz ha terminado en el puesto 27.
Chorraut
Maialen Chourraut en su descenso. Imagen: Basque Team
Euskaraz irakurri: Lazkano, Chourraut eta Echaniz kayak krosean sailkatu dira Oklahomako Munduko Txapelketako kanporaketetarako
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KIROLAK EITB

Última actualización

Miren Lazkano, Maialen Chourraut y Pau Echaniz, los tres palistas vascos que compiten en la modalidad de kayak cross se han clasificado para la jornada de las eliminatorias de esta disciplina, que se disputará el sábado. Miren Lazkano lo ha hecho además rozando el podio en la cronometrada que se ha celebrado hoy, ya que la donostiarra ha sido cuarta, según ha informado Basque Team en una nota.

Lazkano ha realizado una bajada bastante limpia y rápida, parando el crono en 51 segundos y 79 centésimas, a 0.74 de la vencedora, la australiana Jessica Fox. Le ha faltado muy poco para entrar en el podio, que han completado junto a Fox la checa Katerina Bekova (51.08) y la británica Lois Leaver (51.17).

Maialen Chourraut ha sido décima, con una marca de 52.93 (+1.88), mientras que en el cuadro masculino Pau Echaniz ha terminado en el puesto 27 con un crono de 49.42, a 2.88 del ganador del oro: el británico Joseph Clarke. La plata se la ha adjudicado el checo Jakub Krejci y el bronce ha sido para David Llorente.

Terminada hoy la cronometrada Lazkano, Chourraut y Echaniz estarán en la parrilla de las eliminatorias de kayak cross que se disputará el sábado.

Todos los palistas están acusando el agobiante calor que hace en el canal de Oklahoma City, donde la temperatura del agua llega a alcanzar los 30 grados.

Este martes será el turno de la tanda clasificatoria de los kayak en hombres y mujeres, y de las patrullas de esa modalidad. Tendremos compitiendo a Maialen Chourraut, Leire Goñi y Pau Echaniz.

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