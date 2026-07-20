Lazkano, Chourraut y Echaniz se clasifican en kayak cross para las eliminatorias del Mundial de Oklahoma

Miren Lazkano, Maialen Chourraut y Pau Echaniz, los tres palistas vascos que compiten en la modalidad de kayak cross se han clasificado para la jornada de las eliminatorias de esta disciplina, que se disputará el sábado. Miren Lazkano lo ha hecho además rozando el podio en la cronometrada que se ha celebrado hoy, ya que la donostiarra ha sido cuarta, según ha informado Basque Team en una nota.

Lazkano ha realizado una bajada bastante limpia y rápida, parando el crono en 51 segundos y 79 centésimas, a 0.74 de la vencedora, la australiana Jessica Fox. Le ha faltado muy poco para entrar en el podio, que han completado junto a Fox la checa Katerina Bekova (51.08) y la británica Lois Leaver (51.17).