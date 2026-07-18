Jon Rahm se mantiene en la lucha y se coloca a cuatro golpes del líder Lucas Herbert
Jon Rahm mantiene intactas sus opciones de conquistar el Abierto Británico tras completar una sólida segunda jornada que le deja con un total de cuatro golpes bajo par. El vizcaíno alternó aciertos y errores durante el recorrido, pero supo rehacerse en el tramo final con dos 'birdies' en los tres últimos hoyos para situarse a cuatro golpes del liderato.
El de Barrika vivió también un momento de tensión en el hoyo 15, donde, tras firmar un 'bogey', golpeó el palo contra el suelo y recibió una amonestación por parte de los árbitros, aunque sin penalización en su tarjeta.
El gran protagonista del día fue Lucas Herbert. El australiano firmó una espectacular tarjeta de 62 golpes, igualando la mejor ronda de la historia de los torneos del Grand Slam. Sam Burns también alcanzó esa marca y se colocó con cinco bajo par, mientras que Bryson DeChambeau perdió dos golpes tras una revisión arbitral de su tarjeta.
El liderato provisional quedó en manos del australiano Lucas Herbert con un acumulado de -8, mientras que Bryson DeChambeau es segundo con -7 y Cameron Young ocupa la tercera posición con -6. Rahm comparte el cuarto puesto con el inglés Tommy Fleetwood y el número uno del mundo, Scottie Scheffler.
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