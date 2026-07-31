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Miren Lazkano, bronce en Oklahoma: “Ha sido una experiencia nueva, bonita y positiva"

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Miren Lazkano Piraguista
18:00 - 20:00
La palista zumaiarra Miren Lazkano. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Miren Lazkano, Oklahoman brontzea irabazita: "Esperientzia berria, polita eta positiboa izan da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Mren Lazkano ya está en casa tras ganar la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Kayak Cross de la semana pasada.

La hazaña le ha servido de revulsivo a la palista de Basque Team para hacer frente a lo que viene.

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