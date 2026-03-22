Jon Rahm, segundo en Sudáfrica tras perder al desempate ante Bryson DeChambeau

Jon Rahm ha terminado segundo en el LIV Sudáfrica tras caer en el desempate ante Bryson DeChambeau, con quien igualó a -26. El golfista de Barrika cedió en el ‘playoff’ tras necesitar cinco golpes por los cuatro de su rival.

La jornada, disputada en Steyn City, fue muy competida y Rahm solo cometió un bogey, aunque volvió a quedarse a las puertas del triunfo. El mexicano Abraham Ancer fue tercero con -23, a tres golpes.

El torneo de LIV Golf repartió 30 millones de euros y deja a Rahm con otro segundo puesto tras su cita en Singapur.