GOLF
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jon Rahm, segundo en Sudáfrica tras perder al desempate ante Bryson DeChambeau

El golfista de Barrika empató a -26 con el estadounidense, pero cedió en el ‘playoff’ tras necesitar un golpe más que su rival.
Jon Rahm. EFE foto de archivo
Jon Rahm. Foto: EFE Archivo
Euskaraz irakurri: Jon Rahm, bigarren Hegoafrikan Bryson DeChambeauren aurka berdinketa haustean galduta
author image

EITB

Última actualización

Jon Rahm ha terminado segundo en el LIV Sudáfrica tras caer en el desempate ante Bryson DeChambeau, con quien igualó a -26. El golfista de Barrika cedió en el ‘playoff’ tras necesitar cinco golpes por los cuatro de su rival.

La jornada, disputada en Steyn City, fue muy competida y Rahm solo cometió un bogey, aunque volvió a quedarse a las puertas del triunfo. El mexicano Abraham Ancer fue tercero con -23, a tres golpes.

El torneo de LIV Golf repartió 30 millones de euros y deja a Rahm con otro segundo puesto tras su cita en Singapur.

Jon Rahm Más deportes Golf

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X