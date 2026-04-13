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McIlroy repite el título en Augusta, mientras que Rahm acaba en 39ª posición

El de Barrika no arrancó bien el torneo el jueves y llegó sin opciones a la jornada final. Cerró su participación con 289 golpes, uno sobre el par.
Rory McIlroy con la chaqueta verde de ganador del Masters de Augusta 2026

Rory McIlroy con la chaqueta verde de ganador del Masters de Augusta 2026. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: McIlroyk titulua errepikatu du Augustan, eta Rahmek 39. postuan amaitu du
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El norirlandés Rory McIlroy conquistó este domingo, por segundo año consecutivo, el Masters de Augusta (Estados Unidos), uno de los cuatro majors del golf, tras resistir el acecho de sus rivales en la última ronda. 

El golfista vasco Jon Rahm, sin embargo, terminó en la posición 39, tras haber llegado a la última jornada sin opciones, al igual que en las tres últimas ediciones del torneo. Rahm arrancó este jueves con una ronda de 78 golpes (+6), la peor de su carrera en el Masters, que arrastró hasta el final del torneo. 

Jon Rahm en el Masters de Augusta 2026

Jon Rahm durante la última jornada del Masters de Augusta 2026. Foto: EFE

El viernes reaccionó con una vuelta de 70 (-2), pero el sábado volvió a firmar un mal día con 73 golpes (+1). Con los 68 (-4) de este domingo cerró su participación con 289 golpes, uno sobre el par.


McIlroy terminó el campeonato con un acumulado de -12, un golpe por encima del estadounidense Scottie Scheffler, que estuvo cerca de cuajar una histórica remontada durante el fin de semana.


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