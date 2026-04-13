McIlroy repite el título en Augusta, mientras que Rahm acaba en 39ª posición

El norirlandés Rory McIlroy conquistó este domingo, por segundo año consecutivo, el Masters de Augusta (Estados Unidos), uno de los cuatro majors del golf, tras resistir el acecho de sus rivales en la última ronda.

El golfista vasco Jon Rahm, sin embargo, terminó en la posición 39, tras haber llegado a la última jornada sin opciones, al igual que en las tres últimas ediciones del torneo. Rahm arrancó este jueves con una ronda de 78 golpes (+6), la peor de su carrera en el Masters, que arrastró hasta el final del torneo.