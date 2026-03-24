Natxo González logra coger la ola más pesada jamás surfeada a remada en Mullaghmore
El surfista vasco Natxo González ha conseguido coger la ola más pesada que jamás ha sido surfeada en Mullaghmore, en Irlanda, en lo que ha supuesto, según el propio deportista, un hito: “Es la ola de mi vida”, ha señalado, en declaraciones que recoge la web de Red Bull, al que pertenece el vizcaíno.
“Tras casi dos años fuera del agua”, señala la citada fuente, “Natxo González vuelve a lo más alto, con una actuación histórica en Mullaghmore con la ola más pesada jamás surfeada a remada en el gigante irlandés”.
“Han sido dos años terribles”, para el deportista vasco: “Una grave caída en Puerto Escondido (México), seguido de una recaída en Nazaré (Portugal), obligaron a Natxo a convivir con fuertes mareos, náuseas y fuertes dolores de cabeza, derivados de varias conmociones cerebrales; serios problemas neurológicos, que no solo le obligaron a hacer un parón en su carrera, sino que a punto estuvieron de obligarle a abandonar el surf”.
Tras casi dos años alejado del agua, “Natxo ha vuelto a la carga, con una expedición a Irlanda para desafiar una de las olas más pesadas del Planeta, y una de sus favoritas de todo el mundo: Mullaghmore, en donde ha protagonizado una actuación memorable, en la que muchos surfistas locales e internacionales consideran la ola más pesada jamás surfeada a remada en la mítica rompiente irlandesa”.
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