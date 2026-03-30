El documental "Moztaileak Munduan", el miércoles por la noche, en ETB1
El documental "Moztaileak Munduan" se centra en el trabajo de los esquiladores de ovejas y la experiencia de la Euskal Selekzioa en Nueva Zelanda. Hoy se ha celebrado el preestreno en la Casa de Cultura Errota de Abadiño.
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