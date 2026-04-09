Rahm busca su segunda chaqueta verde, McIlroy revalidarla y Scheffler hacer historia en Augusta
Es la primera ocasión en la que el de Barrika, el norirlandés y el estadounidense coinciden en un torneo desde el Abierto Británico, disputado el pasado julio. Por su parte, el hondarribiarra José María Olazabal vuelve a participar, ya que se reservó plaza vitalicia por sus triunfos en 1994 y 1999.
El León de Barrika (Bizkaia), Jon Rahm, encara el Masters de Augusta entre los favoritos a enfundarse su segunda chaqueta verde, respaldado por un inicio de temporada dominador, en una terna en la que también aparecen el campeón defensor, Rory Mcllroy, y el número 1 del mundo, Scottie Scheffler.
El Masters ha comenzado este jueves en el Augusta National Golf Club (Georgia, Estados Unidos) con el 'Big Three' del golf mundial en el centro de atención, puesto que por primera vez todos sus integrantes acuden al primer 'major' del año con la experiencia de haberlo ganado previamente.
También es la primera ocasión en que Rahm, el norirlandés Mcllroy y el estadounidense Scheffler coinciden en un torneo desde el Abierto Británico, disputado el pasado julio.
Quien no está será el ganador de 15 'majors', Tiger Woods, quien anunció el mes pasado que se apartaba temporalmente del golf tras verse involucrado en un accidente de tráfico en el que no resultó herido.
Rahm ya sabe lo que es ganar en Augusta y el martes afirmó en rueda de prensa que eso le aporta "cierta tranquilidad". La única vez que se puso la chaqueta verde, que se otorga cada edición al ganador del Masters, fue en 2023. Esto le convirtió en el segundo vasco en ganar este torneo, tras el hondarribiarra José María Olazabal (1994 y 1999).
Pero Rahm no ha podido replicar desde entonces el éxito en los hoyos de Augusta, y en los dos años siguientes se quedó fuera del top 10.
Esta edición, no obstante, Rahmbo llega en un gran momento tras haber logrado muy buenos resultados en el primer tramo de la temporada: una victoria en Hong Kong, tres segundos puestos -con un desempate en Sudáfrica ante Bryson DeChambeau- y un quinto.
El León de Barrika viene de proclamarse campeón del LIV Golf los dos últimos años, y, gracias a que ahora aporta puntos para la clasificación mundial, ocupa el puesto 30 de un ranking en el que llegó a estar en lo más alto.
José María Olazabal, campeón en Augusta en 1994 y 1999
Es un privilegio estar aquí
Por su parte, José María Olazabal vuelve a participar en el Masters de Augusta, donde se reservó plaza vitalicia por sus triunfos en 1994 y 1999, aunque asume que, con 60 años, le quedan pocas ediciones que saborear en el torneo que le encumbró como leyenda del golf. La 90 edición del primer ‘major’ de la temporada será la 37 para Olazábal. El jugador de Hondarribia (Gipuzkoa) cumplió 60 años el pasado 5 de febrero.
“Estoy encantado de volver a estar aquí, es un sitio muy especial para mí, tengo grandes recuerdos, preciosos, son muchos años y es un privilegio estar aquí. Sobre todo, cuando eres consciente de que cada vez queda menos, intentas de alguna manera aprovecharlo lo mejor posible, intentar disfrutar de la experiencia lo máximo posible, y eso es lo que voy a intentar hacer”, ha subrayado el hondarribiarra.
Te puede interesar
Janire González-Etxabarri y Adur Amatriain tras ganar el Campeonato de Europa: “No era nuestro objetivo, pero lo hemos conseguido"
La surfista zumaiarra ha reconocido que llegó al campeonato con problemas de rodilla y que su objetivo era superar un par de mangas. Asimismo, el surfista de Zarautz ha confesado que se daba por satisfecho con el séptimo puesto, que le otorgaba el billete al Challenger.
El documental "Moztaileak Munduan", el miércoles por la noche, en ETB1
El documental "Moztaileak Munduan" se centra en el trabajo de los esquiladores de ovejas y la experiencia de la Euskal Selekzioa en Nueva Zelanda. Hoy se ha celebrado el preestreno en la Casa de Cultura Errota de Abadiño.
Los surfistas Janire González-Etxabarri y Adur Amatriain se proclaman campeones de Europa
La zumaiarra y el zarauztarra se han impuesto en la cita de Taghazout y acaban la temporada en lo más alto.
Natxo González logra coger la ola más pesada jamás surfeada a remada en Mullaghmore
“Es la ola de mi vida”, ha dicho el surfista vasco, tras conseguirlo.
Jon Rahm, segundo en Sudáfrica tras perder al desempate ante Bryson DeChambeau
El golfista de Barrika empató a -26 con el estadounidense, pero cedió en el ‘playoff’ tras necesitar un golpe más que su rival.
Rahm sigue a tres golpes del líder DeChambeau en Sudáfrica
El golfista de Barrika continúa en la lucha por el pódium del torneo de LIV en Sudáfrica tras completarse la tercera jornada.
Rahm es cuarto en Sudáfrica tras la disputa de segunda jornada
El golfista bizkaino ha cerrado la jornada con una tarjeta total de 66 golpes y se sitúa con -11 en la general.
Rahm arranca sólido en Sudáfrica y se sitúa al acecho del liderato
Jon Rahm ha firmado una notable tarjeta de -6 en la jornada inaugural del LIV Golf de Sudáfrica, colocándose a dos golpes del liderato, compartido por Bryson DeChambeau y Charles Howell III.
Higinio Rivero acaba vigésimo los 20 km de esquí de fondo en su debut invernal
Rivero ha marcado en meta un tiempo de 59:49.0, lejos de las medallas que se adjudicaron Golubkov, Mao, Romele.