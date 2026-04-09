El León de Barrika (Bizkaia), Jon Rahm, encara el Masters de Augusta entre los favoritos a enfundarse su segunda chaqueta verde, respaldado por un inicio de temporada dominador, en una terna en la que también aparecen el campeón defensor, Rory Mcllroy, y el número 1 del mundo, Scottie Scheffler.

El Masters ha comenzado este jueves en el Augusta National Golf Club (Georgia, Estados Unidos) con el 'Big Three' del golf mundial en el centro de atención, puesto que por primera vez todos sus integrantes acuden al primer 'major' del año con la experiencia de haberlo ganado previamente.

También es la primera ocasión en que Rahm, el norirlandés Mcllroy y el estadounidense Scheffler coinciden en un torneo desde el Abierto Británico, disputado el pasado julio.

Quien no está será el ganador de 15 'majors', Tiger Woods, quien anunció el mes pasado que se apartaba temporalmente del golf tras verse involucrado en un accidente de tráfico en el que no resultó herido.

Rahm ya sabe lo que es ganar en Augusta y el martes afirmó en rueda de prensa que eso le aporta "cierta tranquilidad". La única vez que se puso la chaqueta verde, que se otorga cada edición al ganador del Masters, fue en 2023. Esto le convirtió en el segundo vasco en ganar este torneo, tras el hondarribiarra José María Olazabal (1994 y 1999).