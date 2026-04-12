Jon Rahm afrontará la última jornada del Masters de Augusta sin opciones de pelear por el título tras una tercera ronda irregular que le dejó en +5. El campeón de 2023 comenzó con esperanza, firmando dos ‘birdies’ en los tres primeros hoyos, pero volvió a diluirse en la segunda mitad del recorrido, alejándose definitivamente de los puestos de cabeza.

El de Barrika compartirá partido este domingo con Sergio García, quien tampoco encontró sensaciones y terminó igualmente en +5, lastrado por un ‘doble-bogey’ en el hoyo 17 que resume su complicada temporada.

Mientras, la lucha por la chaqueta verde se mantiene totalmente abierta. Rory McIlroy, que partía como líder sólido, vio evaporarse su ventaja tras una jornada muy complicada en la que sufrió especialmente en el Amen Corner. El norirlandés firmó un +1 y quedó empatado en cabeza con el estadounidense Cameron Young (-11), quien protagonizó la remontada del día con una brillante tarjeta de 65 golpes.

Por detrás, nombres de peso como Sam Burns (-10), Shane Lowry (-9), Jason Day (-8), Justin Rose (-8) y el número uno del mundo Scottie Scheffler (-7) mantienen sus opciones en un domingo que se presenta apasionante en el Augusta National.