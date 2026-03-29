Los surfistas Janire González-Etxabarri y Adur Amatriain se proclaman campeones de Europa
Janire Gónzalez-Etxabarri y Adur Amatriain se han alzado con la victoria en el Pro Taghazout Bay, campeonato correspondiente a las Qualifying Series que dan acceso a las Challenger Series, competiciones en las que ambos han estado presentes durante esta temporada. La zumaiarra se ha llevado el triunfo al vencer a la británica Alys Barton y el zarauztarra ha hecho lo propio ante el canario Donor Conegan.
En la semifinal Janire se ha enfrentado a la francesa Maelys Jouault, a la que ha batido con un resultado de 11.10 por 8.07. En la final una ola puntuada con un 8.00 y otra con un 6.83 no han dado opción a la británica Barton. Con esta victoria, se adjudica el título WSL y se asegura su billete para las Challenger Series.
Por su parte, Adur (13.50) ha batido al francés Justin Becret (12.96) en la semifinal, y en la final (13.40) ha ganado al lanzaroteño Conor Donegan (12.10).
Además del trabajo de Amatriain y Gonzalez-Etxabarri, hay que destacar el tercer puesto de Yago Domínguez y los quintos puestos de Markel Vizcarguenaga, Ariane Ochoa y Keoni Lasa. El zarauztarra se ha quedado a una manga de entrar en las Challenger Series, pero sí lo han hecho Domínguez y Ochoa.
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